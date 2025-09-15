Bizarnost u hrvatskom nogometu: Isti trener vodit će dva kluba u istoj fazi Kupa?

Podijeli :

HNS

Već smo navikli na svakakva događanja u SHNL-u, ali ovakvu priču, moramo priznati, još nismo čuli.

Naime, Istra 1961 je nedavno objavila kako je smijenila Gorana Tomića zbog loših rezultata na početku sezone. Puljane u utorak čeka utakmica šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv četvrtoligaša Neretve.

U toj utakmici Istru 1961 će voditi Sergej Banović, glavni trener trećeligaša Uljanika, koji je razvojna, odnosno B momčad Istre 1961.

Ono što je posebno zanimljivo je da je i Uljanik, kao prošlosezonski osvajač Kupa Istarske županije i klub koji je uspješno prošao pretkolo, također u šesnaestini finala Kupa. Njih u srijedu 24. rujna čeka utakmica s Osijekom na Verudi i ako Istra 1961 dotad ne pronađe novog trenera, Uljanik će protiv Osijeka voditi, upravo Banović.

Da u cijelu priču uključimo i prvenstvo, u nedjelju će Istra 1961 u sedmom kolu ugostiti Osijek, što znači da bi se moglo dogoditi da Banović, ako ostane još nekoliko dana na klupi Istre 1961, voditi njih u nedjelju protiv Osječana u prvenstvu, a tri dana kasnije i Uljanik u Kupu protiv istog suparnika.