Bivši Vatreni za SK o izbacivanju Šibenika: ‘Pogodilo me kao da mi je netko blizak umro’

Gotovo na isti dan prošle godine kada su nogometaši Šibenika na trijumfalan način, pred gotovo dvije tisuće svojih navijača preko Zrinskog na osječkom Gradskom vrtu ostvarili povratak u elitu, poslije ga zdušno proslavili na Poljani pred tisućama razdraganih Šibenčana, šibenski klub je samo 12 mjeseci mjeseci odlukom HNS-a strmoglavljen u četvrti rang hrvatskog nogometa!

-Moolim? Ne mogu vjerovati to šta mi kažeš. Izbacilo ga u 4.ligu…Užas, kako, zašto… Pogodilo me to kao da mi je netko blizak umro – kazao nam je šokirani Gordon Schildenfeld, proslavljeni Šibenikov reprezentativac, dan nakon što je sa Vukovarom ostvario plasman u SHNL.

I, stvarno, kao što kaže Šifo, jedan od 12 šibenskih reprezentativaca u njegovoj dugoj, preko 90 godina bogatoj povijesti, mnogi su ovakav scenarij doživjeli kao odlazak neke bliske osobe. Šibenski nogomet ovom drakonskom odlukom HNS-a neće umrijeti, ali da će biti bačen grubo unatrag godinama, to sigurno.

Vlasnik kluba sa Šubićevca Željko Karajica u predviđenom roku nije uspio podmiriti sve dugove, i Odjel za licenciranje nije imao niti malo milosti, niti razumijevanja za šibenske probleme. Dugo se već gazda Šibenčana, koji je ove sezone sa sva svoja 3 kluba propao u niže lige, propinje, muči sa financijama. Stalno kašnjenje plaća, isključenje vode i struje, štrajkovi igrača i osoblja, sve su to prošli i izdržali Šibenčani. Bili su gotovo do zadnjih 90 minuta konkurentni u borbi za ostanak. Nisu uspjeli, ispali su ali časno, ali ovaj scenarij, ovakvo propadanje, tome se nitko nije nadao. Tim više jer su krajem prošlog tjedna s više adresa stizale neformalne vijesti kako će Šibenik dobiti tu vražju licencu, i igrati barem u drugom rangu…No, kako doznajemo iako su mislili da su sve zatvorili, poplaćali, izlobirali, odgodili, HNS je pronašao manjkavosti i odlučio se na ovakav potez.

–Nitko ne oslobađa odgovornost naših vlasnika, koji su pokazali aljkavost i neodgovornost ali nitko me ne može razuvjeriti da je Savez na Šibeniku opet iskalio svoju moć. Baš kao prije 12 godina kada su nas iz Druge izbacili u Treću ligu, a sada guraju neke druge klubova na našu štetu – jedan je od navijačkih razmišljanja u Krešimirovom gradu.

Ima i onih koji osim vlasnika traže odgovornost i prozivaju i gradske strukture, zamjerajući im manjak kontrole i monitoringa u upravljanju kluba, a posebice olako (pre)puštanje kluba u ruke neprovjerenim ljudima, tvrtkama.

-Nema tu odgovornosti Grada Šibenika. Ne možemo utjecati na privatnu tvrtku, a to je klub, a i moj stav je da se lokalna politika nikako ne bi smjela baviti nogometom, transferima, igračima… Naš interes su jedino sportski objekti kojima smo vlasnik. Ako je istina ono što se čuje po kuloarima, svi zaljubljenici u „narančaste“ trebaju biti sretni da se to dogodilo, jer ćemo za dvije godine opet imati prvoligaša, stabilnog i konsolidiranog, bez muljanja. Hrvatski nogomet ne zaslužuje muljatore – odbacio je sve tvrdnje u odgovornost Grada gradonačelnik Šibenika Željko Burić. Prvi čovjek Grada tako se prvi dan svog novog, četvrtog mandata na čelu Krešimirovog grada susreo s problemom, koji ne traje od jučer. Burić najavljuje osnutak novog kluba, blagu promjenu imena (iz HNK u NK Šibenik) koji će biti financiran iz gradskog budžeta, s jasnim pravilima igre, kaže šibenski poteštat. No, je li baš tomu tako, pitamo se. Hoće li se aktivirati članak iz ugovora o prodaji kluba po kojem se klub vraća gradu u slučaju da se ispadne u treći rang ili niže, kao što je sada slučaj.

Po sadašnjim uvjetima, umjesto u 1.NL Narančasti će tako zaigrati u 3.HNL-skupine jug, ali možda niti tamo. Ako se realizira stečaj nad postojećim klubom, Šibenik bi u tom slučaju morao krenuti od najnižeg ranga, a to je ŽNL. Time bi krenuo od nule, kao posve novi pravni subjekt, bez dugova, ali i bez ostvarenih naslijeđenih, stečenih prava. Odnosno bez prava na odštete igrača, čak i onih za naknadu za razvoj. Slično vrijedi i za školu nogometa, juniori su sačuvali prvoligaški status, a pioniri i kadeti su pred igranjem prvoligaških kvalifikacija.

Kako god bilo, ova godina ostat će zapamćena kao jedna od najcrnjih u 93 godine postojanja kluba, zahvaljujući neodgovornim vlasnicima koji se igraju sa gradskim svetinjama, bez ikakvih sankcija. Šibenik je preživio možda i teže stvari, pa će i ovaj udarac, uvjereni su ogorčeni navijači.

Umjesto Europa lige koja se po Karajici i gradskim čelnicima trebala igrati na novom stadionu od 50 milijuna eura, Šibenik će kako stoje stvari uskoro igrati ligaške utakmice sa Mihovilom, Janjevom, Tribunjom…