Bivši Vatreni za SK: Dinamo je pogodio s jednim igračem

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo u nedjelju 17:45 nastavlja svoj pohod na naslov prvaka protiv Osijeka u Opus Areni

Dinamo je na korak od prolaza u daljnju fazu Europske lige. Dobio je FCSB i praktički prezimio na europskoj sceni nakon samo godinu dana izbivanja (prošle sezone ispao iz Lige prvaka). O slavlju nad rumunjskim sastavom, dva gola Belje, stanju u poretku, pridruživanju Rijeci i HNL-u je za Sportklub komentirao Daniel Šarić.

Kako ste vidjeli pobjedu Dinama protiv FCSB-a?

“Uvjerljiva pobjeda, koja je izuzetno važna. Dinamo se praktički plasirao u drugi krug i puno stvari bi se moralo dogoditi da ne prođe. Sjajno otvaranje u kojem se vidjelo da Dinamo želi pobjedu od prve minute. Visoki pritisak rezultirao je s dva rana gola. Kada u 11. minuti povedeš 2:0, puno je lakše. Dinamo je kontrolirao utakmicu do desetak minuta prije kraja prvog poluvremena s obzirom na to da je malo pao. Dozvolio je FCSB-u da diše, a iz prvog udarca prema golu uspio je smanjiti pa drugo poluvrijeme učinio neizvjesnim. U drugom poluvremenu bilo je ravnopravno do 70. minute, odnosno bez velikih uzbuđenja s obje strane. Mislim da je utakmica bila riješena kod gola Belje za 3:1. FCSB je išao na sve ili ništa i pri tome ostavio puno prostora, koji je Dinamo znao iskoristiti i imao još nekoliko sjajnih situacija. Na kraju Kulenović je zabio i potvrdio pobjedu.”

Istaknuo se Beljo, koji je zabio dva gola i bio najbolji pojedinac Dinama.

“Da, Beljo je odigrao sjajno. Napadači žive od golova i to se zna. Ako napadač ne zabije, onda nije dobro za momčad. Ovo je bila prva utakmica drugog dijela sezone, a dva gola u ovako bitnoj utakmici su sjajna za njega. Mislim da je on igrač, koji je doveden da rješava ovako bitne utakmice. Jako dobro za Dinamo da je krenuo s dva gola. Njegova sjajna utakmica.”

Dinamo je 20. u poretku Europske lige. Kada se sve skupa pogleda, nedostaje mu samo jedan bod za matematičku potvrdu plasmana odnosno da bude među prva 24. Idući suparnik i ujedno zadnji u ovoj ligaškoj fazi je Midtjylland.

“Da, Midtjylland je dobra i kvalitetna ekipa. Bit će teško, ali Dinamo je napravio puno posla protiv FCSB-a jer je to morao dobiti. 99% je unutra i zbilja se svašta mora dogoditi da ne uđe u daljnji krug. Napravit će sve da uzme bodove. Ako izgubi, mislim da ipak ostaje unutra. Ako Dinamo uspije, pridružit će se Rijeci koja je već osigurala nokaut-fazu Konferencijske lige (za protivnika ima Omoniju).

Nikada nismo imali dva predstavnika u Europi u proljetnom djelu sezone.”

“Mislim da ćemo imati dva predstavnika i da je to dobro te lijepo za hrvatski nogomet zbog koeficijenta. Nadam se da će oba kluba biti uspješna i donositi nam bodove, koji su nam potrebni za lakši ulazak u glavni krug europskih natjecanja.”

Po vama, može li Dinamo osvojiti naslov prvaka na koji čeka od pretprošle godine (prošle bolja bila Rijeka)?

“Prošle godine Rijeka je zasluženo osvojila. Ove su Dinamo i Hajduk na vrhu. Rijeka je očekivano treća, iako ima veliki zaostatak. Napravit će sve da se približi, ali bit će dosta teško. Vodit će se bitka između Dinama i Hajduka, ali trenutačno Dinamo ima bolju i iskusniju ekipu od Hajduka. Neće biti lako, ali naravno da Dinamo može osvojiti jer je glavni kandidat.”