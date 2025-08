Bivši trener sipao pohvale na račun novog igrača Dinama: ‘Real, Barca… To su klubovi u kojima ga vidim’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je slavio u prvom kolu HNL-a i to protiv Osijeka (2:0) na Opus Areni.

Igrači s klupe su pogađali za slavlje sastava kojeg od ove sezone trenerski vodi Mario Kovačević. U 78. minuti je Sandro Kulenović pogodio za 1:0, dok je u 85. Luka Stojković postigao gol za konačnih 2:0.

Jedan od onih koji su se najviše istaknuli kod Dinama bio je i Moris Valinčić. O njemu je sad govorio njegov bivši trener, Goran Proleta.

“On nema limita, znao sam to vrlo brzo nakon dolaska. Široki – može, nakon toga Istra – može. Sada u Dinamu traži prostor i dodatni napredak, ali ako me pitate kamo Valinčić može stići, reći ću vam bez oklijevanja: Real, Barcelona, Bayern… To su klubovi u kojima ga vidim u budućnosti”, rekao je Proleta za Jutarnji.