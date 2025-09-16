Bivši kapetan Dinama o Bennaceru: ‘I na treninzima ide sto na sat! Samo mu želim da…’

Bivši kapetan Dinama otkrio je kakav je novi igrač Plavih.

Dinamo je zadnjeg dana prijelaznog roka doveo najzvučnije pojačanje Ismaela Bennacera. Alžirac je stigao iz Milana na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa, a još uvijek se očekuje njegov debi.

Bennacer je zaoštrio konkurenciju u središnjem redu, tu su Josip Mišić i Miha Zajc:

“Dosta je novih igrača došlo, na mojoj bivšoj poziciji mislim da je Dinamo dobro pokriven, i preko Mišića, i Miha Zajc to može dobro odigrati, a tu je i Bennacer“, rekao je Milan Badelj za Dnevnik Nove TV.

Bivši kapetan Dinama je čak 11 godina proveo u talijanskom nogometu, igrao je Fiorentinu, Lazio i Genou, tako da se iz prve ruke uvjerio kakav je Bennacer igrač te što može donijeti Plavima:

“Donosi ogromnu kvalitetu, znam ga dovoljno da znam što donosi, i na treninzima je takav. Ide sto na sat. Tako da, to je taj mentalitet, on diže i kvalitetu treninga, i kvalitetu ostatka momčadi. Samo želim da je zdrav, sve ostalo on ima”, ispričao je Badelj.

