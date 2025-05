Bivši igrač Rijeke i Hajduka za SK: ‘Ma kakvo pražnjenje, Rijeka je favorit i u Kupu, a Šibenik je moja tuga…’

Podijeli :

NK Rijeka

Nikica Cukrov, nekadašnji proslavljeni igrač Šibenika, Rijeke i Hajduka za Sport Klub je komentirao netom završenu sezonu HNL-a.

Ime Nikice Cukrova ne treba posebno predstavljati. 70-ih i 80-ih godina žario je i palio YU travnjacima, tvrda šibenska stina, borac bez mane, gdje god je igrao ostavljao je trag.

Imao je onaj urođeni autoritet, drskost, pravi je šibenski funcut, mangup koji je svaku utakmicu bio ili najbolji ili među najboljim pojedincima. Zamolili smo ga za završni komentar sezone koja je ponudila toliko drame kao nikad prije, a počeli smo s jednim od njegova tri kluba – Rijekom s kojom je osvajao naslove pobjednika Kupa.

“Apsolutno zaslužena titula Rijeke, u zadnjem kolu su pobijedili bez nekih velikih problema, nisu pali pod pritiskom. Belupo nije imao šanse, naročito nakon ranog gola. Mogli su proslaviti naslov još u Splitu, iako su na Poljudu poraženi, a tom pobjedom Hajduk je maksimalno zakomplicirao borbu za naslov do krajnjih granica. Ali, Rijeka nije dozvolila krivi korak pred svojim navijačima, punom Rujevicom. Rijeka je imala i bolji međusobni skor, i to se pokazalo ključnim u ovoj borbi. Riječani su pokazali da su sazreli, odnosno da mogu pobijediti kad treba”, kaže “Cuki”.

Rijekina titula još je vrjednija kada znamo koje su sve igrače prodali tijekom sezone, kao da je Dinamo prodao Sučića, Pjacu, Petkovića, Theophilea odjednom, ili Hajduk Livaju, Uremovića…

“To je zaista fascinantno. Ali, Rijeka je imala mirnu situaciju, bez toliko pritisaka, stresova. Kada se sjetimo da su na polusezoni prodali svoja dva najbolja igrača, Galešića i Pašalića, na početku sezone još i više ključnih igrača, jednog Franju Ivanovića koji je postao reprezentativac, sa svojim novim klubom u Belgiji osvojio naslov, sve su to bezbolno prošli. Potom Smolčića, Hodžu, vratara Labrovića… Svi su napadali predsjednika Miškovića da što radi, da će se klub raspasti, ali on je u prvom redu mislio na stabilnost kluba, posebice financijsku, da mu svlačionica i igrači budu zadovoljni. Vjerovao je u igrače koji su ostali, kao i u trenera Đalovića, i nakon ljubljanske blamaže i poraza 5-0. I to se pokazalo kao pravi potez.”

Rijeka je sjajno iskoristila i stresove i nemir kod glavnih rivala?

“U Dinamu i Hajduku je bilo sve suprotno, na Maksimiru toliko turbulencija, smjena od vodstva kluba do trenera, koje se na pamte u tom klubu. U Hajduku na početku sezone puno afera, slučaj Perišić, pa smjena sportskog direktora, problemi oko sastavljanja momčadi, od igranja i neigranja Sigura, Pukštasa…Puno problema koji su se odražavali na rezultatima i izostanku konzistentnosti. A Rijeka je sve to mirno gledala, radila svoj posao, nisu se opterećivali naslovom, da bi na kraju uza svoje kvalitete i prednosti iskoristili i slabosti rivala. Pokazalo se da su mir i stabilnost u kući bili presudni…”

I za Cukrova kao i za ogroman broj Hajdukovih navijača još jedna sezona bez titule na Poljudu je veliko iznenađenje i razočaranje.

“Svi smo očekivali da će Hajduk uspjeti doći do te titule koju čeka 20 godina, bez obzira na sve slabosti, o kojima se govorilo stalno, dugo su bili prvi, imali 7-8 bodova prednosti ne tako davno. Uza sve te kikseve samo da su dobili Goricu sada bi uz ove rezultate bili prvi. Doduše, to vrijedi i za Dinamo koji je odigrao samo neriješeno s Lokomotivom, gdje su svi mislili da će dobiti. Pa, i Rijeka na koncu konca, da su dobili Osijek osigurali bi naslov još ranije. Svi su puno kiksavali, ali Rijeka najmanje i zato zasluženo slavi.”

Po Nikici Rijeka može do duple krune.

“Ma, Rijeka je favorit i u Kupu. Te priče o pražnjenju, feštanju… To nema veze. Što ima veze da su proslavili jednu noć, popili… To je sreća, zadovoljstvo, to nema veze s nekom drugom vrstom umora. Na kraju imali su tri dana nakon toga za odmor, rekuperaciju i sportaš koji je spreman, posebice u glavi, igrat će u četvrtak kao da je spavao cijeli tjedan.”

Na kraju smo se dodirnuli i Šibenika.

“Moja najveća tuga. Neizmjerno mi je krivo da se ovo opet događa u Šibeniku. Slažem se s vama da je uprava, odnosno vlasnik najveći krivac za ovo stanje, ali ne bih ja izuzeo ni grad. Zato što su dozvolili da se klub prepusti ljudima, nekim grupacijama bez prethodne provjere, jamstva. Jer kad dižeš kredit u banci traže te milijun papira, osiguranja, jamstva… A ovdje prodaješ jedan klub, sportsku instituciju grada koja je toliko toga dala Šibeniku i Šibenčanima, i onda se događa ovo što imamo.”

Cukrov se ipak nada novom šibenskom Feniksu.

“Ja sam uvjeren bez obzira na sve, Šibenik će se vratiti tamo gdje mu je mjesto. Mi smo u Šibeniku malo čudan, tvrd, divlji narod, ali se uvijek dignemo i sada ćemo opet”, zaključio je Cuki, legenda Šibenika, ali i Hajduka i Rijeke.