Bivši igrač Gorice osuđen za obiteljsko nasilje, umjesto zatvora dobio novčanu kaznu

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Tridesetpetogodišnji napadač Tim Matavž proglašen je krivim na Okružnom sudu u Novoj Gorici zbog obiteljskog nasilja, zanemarivanja supruge i troje maloljetne djece.

Nekadašnji slovenski reprezentativac je, prema pisanju Slovenskih novica, priznao krivnju te mu je izrečena novčana kazna od 2790 eura.

Portal Nogomania dodaje da je priznao da je suprugu vrijeđao, ponižavao, nanosio joj bol te joj prijetio, uključujući i prijetnje smrću, dok u sudskim dokumentima stoji da joj je ograničavao kontakte s rodbinom i prijateljima, vrijeđao je pred djecom te joj blokirao pristup bankovnom računu.

Sud navodi da se situacija unatoč svemu s vremenom stabilizirala te da obitelj opet živi zajedno zadnjih godinu dana te su postigli sporazum kojim je zatvorska kazna zamijenjena novčanom.

Matavž je proteklog desetljeća nastupao za PSV, Augsburg, Genou te za reprezentaciju Slovenije postigao 11 golova u 39 nastupa. U HNL-u je igrao za Goricu, od siječnja 2023. do siječnja 2024., ostvarivši 41 nastup uz pet golova i tri asistencije.