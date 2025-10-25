Bivši igrač Bijelih poručio: ‘Često se neosnovano napada Hajduk zbog toga. To je deplasirano’

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk

Nogometaši Hajduka zauzeli su vrh nakon što su pobijedili Goricu u gostima 3:1 u sklopu 11. kola SHNL-a

Splićani su već nakon četiri minute vodili golom Šarlije, a onda su u drugom dijelu u 14 minuta sve riješili golovima Šege i Sigura. Počasni gol za Goricu zabio je Čuić u 76. minuti. Bivši igrač Hajduka Luka Vučko pratio je utakmicu, a onda iznio svoje dojmove:

“Evidentno je da je stožer dobro skautirao i pripremio prekide u fazi napada, Gorica ima u ovoj sezoni problem s tom fazom igre i Hajduk je lijepom kombinacijom zasluženo poveo”, započeo je Vučko pa nastavio:

“Michele Šego je sigurno realizirao penal, nastavlja s golovima i pokazuje se u izostanku Marka Livaje kao vrhunsko rješenje Gonzala Garcije na poziciji devetke. Treći gol zabio je Niko Sigur. Bitan gol za Sigura, odigrao je dobru rolu na šestici, pogodak će mu dobro doći za samopouzdanje, on je polivalentan igrač koji je bitan kotačić ovoga Hajduka”, poručio je Vučko za Dalmatinski portal.

Spomenuo je i mlade nade Bijelih koji su zaigrali u Turopolju:

“Često se neosnovano napada Hajduk s tezama di su naša dica, a kad pogledamo drugu utakmicu zaredom četvorka nazad, osim Šarlije, su produkti Akademije, s tim da je Luka Hodak po godištu tek u prvoj seniorskoj sezoni, dok je Branimir Mlačić aktualno još uvijek junior, a Šimun Hrgović igra već svoju drugu ozbiljnu sezonu.

Ako im pridodamo Rokasa Pukštasa i Sigura u prvoj postavi, deplasirano je pričati o tome, zadnjih nekoliko sezona nijedan naš klub ni blizu nije dao šansu mladima kao Hajduk i to je jedini ispravni.”