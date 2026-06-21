Bivši hajdukovac prešao je u Rijeku iz Slavena, no i splitski klub zaradit će neku svotu novca

Prije nekoliko dana Rijeka je službeno potvrdila dolazak Ivana Ćubelića iz Slaven Belupa. Tijekom dvije sezone provedene u koprivničkom klubu, Ćubelić je upisao 71 nastup.
Nekadašnji igrač Hajduka za prvu je momčad splitskog kluba odigrao 12 službenih utakmica i pritom postigao jedan pogodak. Hajduk ga je u srpnju 2024. pustio u Slaven Belupo bez odštete, no pritom je osigurao 15 posto udjela od eventualnog budućeg transfera.
Prema dostupnim informacijama Dalmatinskog portala, Rijeka je za njegov transfer izdvojila 300 tisuća eura. Sukladno dogovoru, Hajduku bi od tog iznosa trebalo pripasti 45 tisuća eura.
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