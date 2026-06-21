Bivši hajdukovac prešao je u Rijeku iz Slavena, no i splitski klub zaradit će neku svotu novca

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Foto: HNK Rijeka

Prije nekoliko dana Rijeka je službeno potvrdila dolazak Ivana Ćubelića iz Slaven Belupa. Tijekom dvije sezone provedene u koprivničkom klubu, Ćubelić je upisao 71 nastup.

Nekadašnji igrač Hajduka za prvu je momčad splitskog kluba odigrao 12 službenih utakmica i pritom postigao jedan pogodak. Hajduk ga je u srpnju 2024. pustio u Slaven Belupo bez odštete, no pritom je osigurao 15 posto udjela od eventualnog budućeg transfera.

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Prema dostupnim informacijama Dalmatinskog portala, Rijeka je za njegov transfer izdvojila 300 tisuća eura. Sukladno dogovoru, Hajduku bi od tog iznosa trebalo pripasti 45 tisuća eura.