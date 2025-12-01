Bivši hajdukovac ostaje u HNL-u, karijeru nastavlja u Zagrebu

Podijeli :

Miro Gabela / Hajduk.hr

Reprezentativac Sjeverne Makedonije Aleksandar Trajkovski novi je igrač Lokomotive.

Nakon što je ovog ljeta napustio Poljud, 33-godišnji Trajkovski je sve do sada bio bez kluba, a Sportske novosti javljaju da je sada sve dogovorio s Lokomotivom.

“Jako mi je drago da ću postati igrač Lokomotive, momčadi koju dovoljno poznajem kroz vrijeme koje sam proveo u HNL-u odnosno Hajduku”, rekao je za SN te dodao:

“Do ovog dogovora došlo je tako da su se poklopile stvari, odnosno potreba Lokosa i moja, te se nadam da će ta suradnja biti od obostrane koristi.”

Trajkovski je od lipnja odigrao 5 utakmica za reprezentaciju Sjeverne Makedonije, posljednju 13. studenog protiv Latvije, dok je za klub zadnji put igrao u svibnju.