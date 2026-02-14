Bivši hajdukovac o odlasku iz Splita: ‘Nije mi žao, a htjela su me dva HNL kluba’

Podijeli :

Miro Gabela/Hajduk.hr

Bivši igrač Hajduka progovorio je o vremenu u Splitu.

Marko Capan je za Hajduk ukupno odigrao 11 utakmica skupivši dvije asistencije, a jedini nastup ove sezone bio mu je onaj s europskih kvalifikacija na početku sezone protiv Zire. Nakon toga, samo je tri puta bio u zapisniku. Iz Hajduka je ove zime otišao u litavski Žalgiris.

U intervjuu za Sportske novosti pričao je o svojoj karijeri, transferu i boravku u Hajduku.

“Ovdje sam u Žalgirisu već mjesec dana i imam stvarno samo riječi hvale. Svi u klubu su me sjajno prihvatili i sve je super. Počevši od uvjeta u klubu do ljudi, a i razina nogometa mi se sviđa. Sve je super”, rekao je Capan o Žalgirisu.

Otkrio je detalje odlaska s Poljuda.

“To se odigralo preko bivšeg sportskog direktora Hajduka Mindaugasa Nikoličiusa. S njim sam razgovarao i on mi je predložio Žalgiris. Meni je prvotni plan bio ostati u Hrvatskoj, ali kad se stvarno pojavio Žalgiris, stavili smo sve druge opcije po strani i moj je menadžer završio posao. U igri su bili Vukovar i Slaven Belupo, vodili su se razgovori, ali ništa se više od toga nije razvilo. Čim se pojavio Žalgiris, odlučio sam da idem tamo. Stvarno sam sretan tu gdje jesam.”

“U Hajduku i Splitu sam proveo djetinjstvo i naravno da mi klub i grad nedostaju, ali nije mi žao zbog odlaska. Nisam baš igrao u posljednje vrijeme, a s 21 godinom mi je najvažniji kontinuitet nastupa. Tako jednostavno gledam na stvari. Želio sam otići negdje gdje ću igrati.”

A otkrio je i zanimljivu priču.

“Ja sam se kod Gattusa i Garcije izborio za mjesto startera na početku sezone. Ali, generalno, uvijek kad bih počeo igrati, dogodila bi se ozljeda koja bi me odvojila s terena na neko vrijeme. I onda se moraš vraćati, opet boriti za poziciju… Prošlo ljeto je, recimo, bio gotovo moj odlazak u Zrinjski, ali me onda nazvao Gonzalo Garcia da dođem na pripreme praktički iz auta za Mostar. I na tim sam se pripremama izborio za minute na početku sezone.”

Komentirao je i Gattusa.

“Nisam s njim imao neka posebna iskustva jer nisam puno igrao. Kod njega se malo pričalo o nogometu i taktici, većina se stvari zasnivala na emocijama i motivaciji.”