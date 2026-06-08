Bivši golman Hajduka vraća se u SHNL: Evo za koji klub će potpisati

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Robert Matić/Hajduk.hr

Karlo Sentić ponovno će nastupati u SuperSport HNL-u.

Nekadašnji vratar Hajduka, kako javlja Dalmatinski portal, postigao je dogovor sa Slaven Belupom te u Koprivnicu stiže kao slobodan igrač.

Sentić je tijekom boravka u Hajduku upisao 18 službenih nastupa, no izgubio je mjesto prvog vratara nakon što je tadašnji trener Ivan Leko prednost dao Ivanu Lučiću. Nakon toga odlazio je na posudbe u mađarski Diósgyőr i kazahstanski Ordabasy.