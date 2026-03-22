Bio je ključan u Dambrauskasovom Hajduku, sad je upisao jubilej u dresu Bijelih

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u subotu svladao Vukovar u osječkom Gradskom vrtu s uvjerljivih 6:0 što je za Bijele ujedno i najveća gostujuća pobjeda u povijesti u SuperSport HNL-u.

Doprinos u toj pobjedi imao je i iskusni lijevi bek Dario Melnjak koji je na travnjak stupio u 61. minuti te je upisao i asistenciju za peti gol koji je postigao Michele Šego u 84. minuti susreta.

Ne samo što je Melnjak upisao asistenciju, nego je i došao do vrijednog jubileja u dresu Hajduka. Lijevom beku splitskog kluba ovo je bio 150. nastup u bijelom dresu.

Melnjak je inače u Hajduk došao 2021. godine iz turskog Rizespora i u prvim sezonama bio je ključan. Posebno dobar bio je pod Valdasom Dambrauskasom koji ga je koristio kao igrača koji ulazi iz drugog plana.

Kao takav je ubojit bio u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu u kojem je u sezoni 2021./2022. zabio čak četiri gola, od čega dva u finalu na Poljudu protiv Rijeke. Dobar je bio i sljedećoj sezoni pod Ivanom Lekom kada su osvojili Kup na Rujevici pobjedom protiv Šibenika s 2:0.

Nažalost po Melnjaka, on je dobar dio sezone 2023./2024. propustio zbog ozljede koljena te već neko vrijeme nije na svojoj razini. Njegov ugovor ističe mu na kraju ove sezone te se još ne zna planiraju li ga u Splitu i zadržati.