Bilić: Plan je da se ide što prije u sanaciju Poljuda, angažirat ćemo i alpiniste

Iako je Hajduk danas trebao predstaviti novog igrača, sve je zaustavilo nevrijeme u Splitu i okolici.

Mediji su u podne trebali biti na press konferenciji predstavljanja novog igrača Hajduka, navodno je to Fran Karačić, ali umjesto toga snimali su oštećen Poljud.

Katastrofalno nevrijeme, krupa i olujni vjetar pogodili su Split i okolicu u utorak nešto prije 9 sati, ostavili grad na kratko bez struje počinivši štetu na brojnim objektima, posebice na Poljudu i Dioklecijanovoj palači, a zbog jakog vjetra na moru su se sudarali brodovi u luci.

Novinarima se na Poljudu obratio predsjednik Hajduka, Ivan Bilić.

“Ne znamo točno kolika je šteta. Naizgled je velika. Najveća šteta koja se dogodila je ovdje iza mene na krovu. Leksan je probijen na dosta mjesta i sad je to opasno s dvije strane. Otvoreno je da vjetar diže ostatak leksana te da sunce udara na vijke što utječe na konstrukciju. Gradonačelnik je već bio i imat ćemo sastanke, a plan je da što prije to saniramo. Angažirat ćemo alpiniste koji će se popeti gore čim to bude moguće i osigurat će da nema više nestabilnog leksana, a nakon toga moramo naći neku soluciju, recimo ceradom prekriti da se ništa negativno ne dogodi konstrukciji”, rekao je Bilić pa dodao:

“Doći će i ljudi iz struke (arhitekti, itd.) to pogledati, još ne znamo točno, ali javnost ćemo obavijestiti tko će raditi na tome. Neki su već počeli raditi kalkulacije, a mi se sad moramo dogovoriti kako ćemo to sve organizirati. Sve koje poznajemo smo pozvali da se uključe, grad je tu već dao maksimalnu podršku, a tražit ćemo pomoć i od županije i od države. Što se tiče nekih ostalih oštećenja (drugi dio stadiona, dvorana, uredske prostorije), moramo pregledati kakva su oštećenja na instalacijama, stadion je dosta poplavio. Već smo vidjeli da je negdje bilo problema s instalacijama, jedan dio stadiona se i zapalio, ali je to sanirano.”