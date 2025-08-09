Bilić objasnio zašto je Hajduk u minusu većem od deset milijuna eura

Podijeli :

Miro Gabela / Hajduk.hr

Jučer je na Poljudu održana skupština Hajduka.

Na govornici se prisutnima u ime Udruge Naš Hajduk obratio Jerko Marinić Kragić koji je izrazio nezadovoljstvo financijskim poslovanjem, a o istome je govorio i predsjednik kluba Ivan Bilić.

”Rezultat poslovanja je u minusu 10.74 milijuna eura, a neto rezultat od transfera je 0.4 milijuna eura. Tijekom godine nisu ostvareni inicijalni planovi za ljetni prijelazni rok prošle sezone. Tijekom godine nije se registriralo ništa od Vuškovićevog transfera.

Prihodi od ulaznica su rasli za 68%, rast prihoda od oglašavanja i sponzorstva narasli su nešto više od pola milijuna eura. Pokrivenog operativnih troškova od rashoda je 76%. Troškovi zaposlenika rasli su za 8% ili nešto manje od milijun i pol eura. Primarni zaključak negativnog financijskog rezultata je što nismo ostvarili nijedan značajni transfer u ljeto 2024. godine”, objasnio je Bilić.