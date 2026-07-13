Bilić o (ne)pozivanju HNL igrača: ‘Nije isto igraš li dobro u Cityju ili Hajduku’

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Stanusic via Guliver

Slaven Bilić odgovorio je i na pitanje hoće li obratiti veću pozornost na HNL igrače.

Osvrnuo se prvo Bilić i na Dalićevo objašnjenje zašto nije pozvao kapetana Dinama Josipa Mišića.

“Ta je izjava izvučena iz konteksta (Dalićeva o starijem igraču, op.a.). Pomlađivanje reprezentacije je apsolutno normalno, ovo nije klub. Tamo možemo reći: nemoj mi davati duge ugovore igračima od 30-ak godina. Ovdje nema ugovora gdje nema prodaje. Ne živiš od prodaje i tamo moraju biti najbolji igrači te države. Kriterij mora biti i ponašanje, tko je s kim kompatibilan na terenu. Ali jedini kriterij je kvaliteta”, rekao je Bilić.

Suradnja s U-21 reprezentacijom i Ivicom Olićem?

“Ivica Olić i Niko Kranjčar su moji igrači, očekujem da će biti obostrano odlična suradnja. Sve je u svrhu A reprezentacije koja je krovna i glavna. I prvi put kad sam bio izbornik, Ladić i Dalić bili su u mladoj reprezentaciji, kad god smo mogli dati Ćorluku…, to je najnormalnija stvar. Ne sumnjam da će biti suradnja odlična. Ima tamo materijala sigurno, možda ne odmah, ali da ih se postupno kod nas uključuje.”

Pozivanje HNL igrača?

“Isključivo je kvaliteta uvjet. Nije isto igraš li dobro u Manchester Cityju i Hajduku, naravno, postoji razlika između Premier lige i ove. Ne samo ja, nego i moji suradnici pokazali smo u prvom mandatu da ne gledamo tko gdje igra. Bilo je dosta igrača u HNL-u, ali je pokazalo i drugu stvar, da nećeš dobiti priliku jer si mlad. Nema nitko prednost. Naravno ako su igrači u pet deka, da ćemo gledati dugoročno.”