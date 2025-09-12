Bilić: Bliži se kraj monopolu lažljivaca koji pokazuju Hajduk kao neprijatelja nogometa

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Ponovljeni izbori za novo vodstvo Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske održat će se ovog ponedjeljka.

Tim se povodom medijima obratio predsjednik Hajduka Ivan Bilić, čiju izjavu prenosimo u cijelosti.

“Već mjesecima traje pokušaj miniranja i rušenja odluka uoči druge Izborne skupštine, i to od strane onih koji već godinama uživaju povlastice na račun svog djelovanja u županijskom, ali i nacionalnom savezu.

Sada kad se njihovom monopolu bliži kraj koriste se manipulacijama, lažima i dezinformacijama kako bi pokušali prikazati Hajduk i njegovog kandidata kao neprijatelja nogometa u Dalmaciji. Nažalost, njima je od nogometa i dobrobiti djece važnija #obitelj, osobni interesi, novac i osjećaj prestiža. Unutar NSŽSD djeluje više od 60 nogometnih, futsal i ženskih klubova.

U njima osim profesionalaca trenira i nekoliko tisuća djece. Miniranjem odabira novog vodstva saveza, svjesno i namjerno se dovodi u pitanje održavanje i regularnost natjecanja, ali i sportske navike nekoliko tisuća djece”.

Hajdukov Hrvoje Maleš dobio je pisanu potporu 70 klubova članova NSŽSD-a.

“Potpisivanjem potpore kandidatu Hajduka, samo je potvrđena volja velike većine klubova naše županije da podrže Hajduk i njegovog kandidata na prvoj stepenici kojom Bijeli namjeravaju aktivno participirati u HNS-u i zajedno s klubovima naše županije raditi za dobrobit nogometa u cjelini“, navodi se.

“Ova podrška samo potvrđuje legitimitet i demokratsko poštivanje većine klubova NSŽSD-a koja je iskazana na izbornoj Skupštini održanoj 29. svibnja 2025. godine na kojoj je Hrvoje Maleš izabran sa 177 glasova. Ista je poništena od Upravnog odjela za opću upravu, nakon žalbe NK Dugopolje zbog formalnih razloga (kao najvažniji razlog u žalbi naveden je izostanak mjesta održavanja skupštine, iako je zadnja izborna Skupština od 29. 4. 2021. koja je verificirana imala isti formalni nedostatak), i time nažalost nije uvažena volja većine klubova koja je bila u najboljem interesu saveza i nogometa u županiji koji je blokiran već više od tri mjeseca.

Ovim potpisima i velikom potporom dalmatinskih klubova, eventualni protukandidati ne mogu prikupiti niti minimalan broj potpisa potreban da bi ušli u utrku za predsjednika NSŽSD”, objavio je Hajduk prije dva tjedna.