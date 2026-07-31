Bessone uoči premijere: “Želim vidjeti dva Osijeka u jednom”

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Foto: Aleš Fevžer

Osijek u subotu od 21 sat gostuje kod Gorice u prvom kolu SuperSport HNL-a, a novi trener Federico Bessone optimistično dočekuje službeni debi na klupi Bijelo-plavih.

Novi trener Osijeka Federico Bessone je zadovoljan kadrom kojim trenutačno raspolaže, iako nije isključio mogućnost novih dolazaka.

“Zadovoljan sam momčadi koju trenutačno imam. Imamo dobar odnos sa sportskim direktorom i u idućim danima vidjet ćemo hoće li biti novih igrača i trebamo li pojačati momčad. Igrači su se prilagodili mojim idejama, imaju kvalitetu, a ja samo želim promijeniti još neke detalje kako bismo bili još bolji.”

Otkrio je i kakav Osijek želi gledati na terenu.

“Želim vidjeti dva Osijeka u jednom. S jedne strane momčad koja s loptom pokazuje kvalitetu i osobnost, a s druge momčad koja zna igrati bez lopte. Upravo nam je to nedostajalo prošlih sezona.”

Jedan od glavnih ciljeva bit će ispraviti mentalne probleme koji su pratili momčad prošle sezone.

“Pogledao sam sedam ili osam utakmica iz prošle sezone i uočio taj problem. Želim da se nakon primljenog gola igrači ne predaju, nego da reagiraju još jače.”

Ne brine ga ni činjenica da je Osijek prošle sezone bio najslabija napadačka momčad lige.

“Što se tiče realizacije, nisam zabrinut. Imamo kvalitetne napadače, a Jakupović se vratio treninzima nakon ozljede.”

Bessone je posebno pohvalio nekoliko mladih igrača iz klupske škole.

“Kalem je top potencijal. Bukvić ima nevjerojatnu lijevu nogu i jedan je od najboljih igrača u ligi, a želim mu pomoći da bude još bolji. Ježić je budućnost kluba, a priliku će dobiti i Kolarik, Farkaš te Ljatifi.”

Talijanski stručnjak već je odlučio o početnom sastavu, ali ga nije želio otkriti.

“Znam startnu postavu, ali je još nisam rekao ni igračima. Želim da svi budu sto posto spremni.”

Osvrnuo se i na prvog suparnika.

“Gledao sam Goricu prošle sezone protiv Dinama u Kupu, kao i njihove pripremne utakmice. Imaju istog trenera, ali nas svejedno mogu nečim iznenaditi.”

Što se tiče zdravstvenog biltena, izvan konkurencije ostaju Šopov, Matković i Mejia, dok se Jurišić nakon propalog transfera u Grčku vratio u kadar i konkurira za nastup.