Besek za SK: Stojković može biti ključni igrač Dinama, a evo i zašto

Uz Mišića i Zajca Dinamo treba jednog takvog motoričnog igrača, posebno za europske utakmice. Piše: Luka Capar

U domaćinskoj atmosferi na Opus Areni Dinamo se prošetao Osijekom svladavši posljednjeplasiranu momčad lige s uvjerljivih 3:0 i tako dodatno učvrstio prvo mjesto prvenstvene ljestvice iskoristivši kiks Hajduka koji je ranije na Poljudu s 2:1 izgubio od Istre.

No od samog rezultata, dobre igre i pogodaka u režiji Dinamovih prvotimaca možda najveći dobitak za momčad iz Maksimirske jest potvrda vrijednosti i forme Luke Stojkovića.

Modri su protiv Osijeka kontrolirali igru, no bez veće opasnosti za gol domaćina, a onda se u 23. minuti susreta dogodila ozljeda Ismaëla Bennacera umjesto kojeg je ušao Stojković, i to je, mišljenja smo, bio prijelomni trenutak susreta.

Dinamo je na Stojkovićev pogon prodisao, vezni red počeo je kombinirati prema naprijed i upošljavati dotad pomalo odsječene napadače, što je u tridesetoj minuti rezultiralo pogotkom u mreži Osječana. Nakon akcije koju je s desne strane započeo Galešić, lopta je preko Belje došla do Hoxhe čiji se udarac odbija upravo do Stojkovića koji ju posprema u mrežu. I u nastavku je Stojković , prema našem mišljenju sigurno prvo ime susreta, ubacio u brzinu više što je rezultiralo brojnim sjajnim akcijama i ne možemo se oteti dojmu da bi trebao dobivati puno više prilika u udarnom sastavu Marija Kovačevića. Dobru formu nagovijestio je već u europskom srazu sa FCSB-om u četvrtak kada ga je samo vratnica spriječila da postigne eurogol, a u sličnom ritmu nastavio je i na Opus Areni.

O slučaju Stojković za mišljenje smo pitali bivšeg Dinamovog igrača i trenera Dražena Beseka, koji se slaže kako je Luka bio prvo ime susreta, no upozorava:

“Tko će i koliko igrati ovisi prije svega o formaciji koju momčad igra i o onome što trener od te formacije i pojedinog igrača očekuje. Stojković jučer nije bio u planu da započne utakmicu, no silom prilika je ušao i odlično iskoristio pruženu šansu.”

Besek ističe kako je riječ o mladom igraču, nabrijanom na igru i da jednostavno nekad uz sve dobro što napravi, ne može kontrolirati svoje emocije. Također mora biti svjestan da način igre kakav je igrao u Lokomotivi, s nekim nabijanjima lopte i slično, u Dinamu ne prolazi.

“To je proces sazrijevanja i on ne dolazi preko noći. Stojković je veliki potencijal, motor momčadi i uz znalce poput Mišića i Zajca može puno napredovati. Takav igrač treba Dinamu posebno u Europi. Hoće li to biti on ili netko drugi tek treba vidjeti”, objašnjava Besek i dodaje kako bi bila pogrešna odluka da je Luka početkom godine napustio Maksimir.

“Dobra je odluka da ne ode u Emirate, bez obzira tko ju je donio, što se potvrdilo i u ovih nekoliko utakmica. Siguran sam da će klub na čelu sa Zvonom gledati dugoročni i strateški interes a ne kratkoročnih par milijuna eura koliko je Al-Jazira nudila”, kaže Besek.

Istina jest da je Dinamov veznjak ponekad nepredvidiv i da zbog tog “divljeg” elementa kako ga je apostrofirao Zvone Boban, zna ispasti iz tračnica, no nedvojbeno je kako je puno češće modra lokomotiva koja momčadi daje onaj neophodni impuls za podizanje igre u višu brzinu. To je pokazao i protiv Osijeka, i protiv FCSB-a ali i u većem dijelu utakmica u kojima je nastupao.

Stojković je dečko koji pošteno radi, ne štedi se, ide sto posto i na treningu i na utakmicama, i to je modri puk prepoznao. Sada je na Kovačeviću i stožeru da mu uz puno rada i razgovora, pronađe pravu poziciju u momčadi.