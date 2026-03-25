Bennacer se na treningu opet ozlijedio?!

Alen Szabo / GNK Dinamo

Htio je ostati u Maksimiru i pripremiti se za nastavak HNL sezone, ali onda mu se opet dogodio peh.

Najskuplji igrač Dinama na posudbi iz Milana, Ismael Bennacer u dogovoru s izbornikom Alžira Vladimirom Petkovićem, odlučio je propustiti ovu akciju, ostati u Maksimiru i pripremati povratak u formu.

No, to mu nije išlo po planu, jer, kako piše Germanijak, Bennacer se opet ozlijedio. U pitanju je koljeno, zaradio je tu ozljedu na treningu, navodno nije u pitanju prednji križni ligament što bi značilo višemjesečnu stanku.

Podsjetimo, Bennacer se vratio na teren protiv Lokomotive nakon dva mjeseca stanke, a sada je uopće pitanje hoće li još zaigrati za Dinamo. Na posudbi u Maksimiru je do ljeta ove godine.