Bennacer je dobio poziv Alžira, ali ipak je ostao trenirati u Zagrebu!

Trener Dinama Mario Kovačević neće na raspolaganju imati devetoricu igrača koji su sa svojim reprezentacijama.

S Hrvatskom je u Americi golman Dinama Dominik Livaković, koji će se i zadnji priključiti momčadi. On će iz Orlanda stići u Zagreb otprilike 48 sati prije utakmice s Osijekom (4. travnja, 15 sati).

Sergi Dominguez dobio je poziv za Španjolsku U21, Scott McKenna igrat će za Škotsku prijateljske utakmice protiv Japana i Obale Bjelokosti, Fran Topić je na popisu hrvatske U-21 reprezentacije, Noa Mikić pozvan je u Hrvatsku U-19 reprezentaciju, Paul Tabinas igrat će za Filipine protiv Tadžikistana u kvalifikacijama za Azijsko prvenstvo, na popisu je U-21 Švedske Matteo Perez-Vinlöf, za Sloveniju U-19 igrat će Sven Šunta, dok će Arbër Hoxha pokušati s Albanijom u dodatnim kvalifikacijama izboriti plasman na SP.

Poziv u alžirsku reprezentaciju dobio Ismael Bennacer, za prijateljske dvoboje protiv Gvatemale i Urugvaja. Ali u dogovoru s izbornikom Bennacer je izabrao ostanak u Zagrebu te će propustiti ovu reprezentativnu akciju, doznaje to Germanijak.

Bennacer se na teren vratio nedavno, gotovo dva mjeseca nakon ozljede.