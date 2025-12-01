Beljo se ‘ugasio’, za gol u HNL-u ne zna skoro dva mjeseca

Podijeli :

Instagram/GNK Dinamo

Hrvatski napadač je u padu forme, dobiva sve manje minuta kod Kovačevića...

Dion Drena Beljo zadnji put mrežu u HNL-u zatresao je početkom listopada protiv Lokomotive u bolnom porazu Dinama 2:1. Zabio je u Kupu protiv Karlovca, ali i tada je to bilo s bijele točke.

#related-news_0

Beljo je zadnji put svih 90 minuta odigrao upravo protiv Lokomotive 5. listopada. A od tada trener Dinama Mario Kovačević koristi ga sve manje. A doveden je da bude jedan od ključnih igrača ove momčadi Dinama.

Kovačević u utakmicama daje prednost alžirskom napadaču Mounsefu Bakraru.

Beljo je pred današnju utakmicu 15. kola HNL-a u Gorici (18 sati) i dalje na pet golova, a jedan više od njega ima suigrač Sandro Kulenović. Bakrar je u HNL-u zabio četiri gola dosad.

Dinamo večeras ima priliku pobjedom protiv Gorice preskočiti Hajduk na prvom mjestu i na vrhu dočekati najveći hrvatski derbi.