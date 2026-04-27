Beljo: Puno se priča o rekordu Eduarda, ne forsiram gol

Stanusic via Guliver

Dion Drena Beljo iza sebe ima fantastičnu sezonu.

Dinamo je po 26. put osigurao titulu prvaka Hrvatske, a svoje dojmove iznio je napadač Plavih Dion Drena Beljo koji se se s 29 golova izjednačio s Goranom Vlaovićem na drugom mjestu vječne liste strijelaca HNL-a u jednoj sezoni.

Ispred njega je samo Eduardo da Silva s 34 pogotka.

“Presretni smo. Puno smo truda uložili i došlo je vrijeme da to proslavimo. Varaždinci su stajali u niskom bloku i nismo to uspjeli probiti, no u drugom je dijelu ušao Vidović i unio energiju i kombinatoriku pa smo zabili i kvaliteta je došla do izražaja”, rekao je Beljo.

Jedini klub kojem ove sezone nije zabio je Hajduk.

“Ne razmišljam o golovima toliko, važno je da sam u formi i imam samopouzdanje pa idemo po dvostruku krunu. Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam previše o tome, trudim se na terenu napraviti pravu stvar, a ne forsiram gol, ne idem u soliranja, nego želim pomoći momčadi. Mišić? Igra odlično, najbitniji nam je igrač”, dodao je Beljo, pohvalivši i sjajnu atmosferu