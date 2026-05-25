Beljo proglašen najboljim igračem sezone, Kovačević najbolji trener

Stanusic via Guliver Image

Ovog vikenda završena je sezona SuperSport HNL-a pa je u ponedjeljak održana svečana večera u kojoj su dodijeljene najvažnije nagrade. Podijelile su se pehari za najboljeg strijelca, najboljeg vratara, najboljeg mladog igrača, najbolju obranu, najbolji gol sezone, najboljeg trenera te najboljeg igrača sezone. Isto tako odabrana je i najbolj jedanaestorka.

Najbolji strijelac bio je Dion Drena Beljo koji je zabio 31 gol te je ostao tri gola kratak od rekorda Eduarda da Silve. Najbolji vratar lige je Osijekov Marko Malenica, najbolja obrana pripala je Toniju Siliću, najbolji gol Tomislavu Duvnjaku, a najbolji mladi igrač bio je Dinamov Luka Stojković.

Uslijedile su zatim one najvažnije nagrade, za trenera sezone te igrača sezone. Očekivano je titulu najboljeg trenera osvojio Mario Kovačević iako mu se početkom sezone tresla stolica zbog nešto lošijih rezultata Dinama.

Ubrzo zatim stigla je i nagrada za najboljeg igrača. Ona je pripala Belji koji je tako u jednoj večeri pokupio dvije važne nagrade. Beljo se inače nalazi na pretpozivu Zlatka Dalića za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.