Beljo otvoreno o Dalićevom pozivu i Dinamu: ‘Drago mi je da sam uspio nešto što nitko prije nije’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Prvi strijelac HNL-a našao se na pretpozivu Zlatka Dalića za prijateljske okršaje protiv Kolumbije i Brazila u Orlandu.

Napadač Dinama Dion Drena Beljo dosad je u prvenstvu zabio 20 golova te je prvi topnik lige.

Beljo je u razgovoru za Dinamo Plus otvoreno progovorio o sjajnoj atmosferi u momčadi, golgeterskoj formi, rekordima koje ruši i ambicijama do kraja sezone.

“Napravili smo stvarno jako dobar posao, pogotovo u ovom trećem krugu prvenstva. Nismo izgubili ni jednu utakmicu, samo jedan remi. Stvarno mislim da radimo dobar posao i cilj nam je da nastavimo tako. Ne zadovoljavamo se svime što smo dosad napravili i idemo dalje ovim ritmom”, rekao je Beljo.

Zabio je 12 golova u samo devet utakmica HNL-a:

“Mislim da moram biti zahvalan svojim suigračima kakve imam ovdje u Dinamu. Stvarno je užitak igrati s njima. Siguran sam da mi u bilo kojem trenutku utakmice mogu podvaliti loptu s kojom mogu zabiti gol. Na kraju je sve na tebi – hoćeš li biti efikasan i hoćeš li se naći u tim situacijama.”

Beljo je ove sezone ispisao i povijest HNL-a s dva uzastopna hattricka, što do sada nikada nikome nije uspjelo. Taj trenutak posebno mu znači.

“Došao mi je napokon taj hattrick, bio sam stvarno presretan i nisam se zadovoljavao time. Htio sam još više. Drago mi je da sam uspio nešto što nitko prije nije i to pred našim navijačima na Maksimiru. To su trenuci koji ostaju zauvijek.”

Fokus je jasan, opuštanja nema.

“Naravno da smo na oprezu, ali svjesni smo da smo napravili jako puno. Ipak, želimo što prije i matematički osigurati naslov. To nam je primarni cilj i vjerujem da ćemo ga ostvariti ako nastavimo ovako.”

Komentirao je i pretpoziv Zlatka Dalića.

“Sigurno da mi to puno znači, to je velika čast i privilegija. Svakom igraču cilj je igrati za reprezentaciju. Naravno da bi odlazak na Svjetsko prvenstvo bio velika nagrada za ovu sezonu, ali svjestan sam da moram sve zaslužiti na terenu i učinit ću sve da se ponovno nađem u reprezentativnom dresu.”