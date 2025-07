Beljo otkrio kada je prelomio da će doći u Dinamo, ali i što mu je poručio Baturina

Podijeli :

Instagram/GNK Dinamo

Mladi hrvatski napadač Dion Drena Beljo (23) i službeno je novi član Dinama, objavio je klub iz Maksimira.

Nakon dvije i pol sezone provedene u njemačkoj i austrijskoj Bundesligi daroviti je napadač potpisao višegodišnji ugovor s hrvatskim doprvakom.

Beljo u Dinamo dolazi iz njemačkog Augsburga u kojem je pod ugovorom bio od siječnja 2023. godine. Prošlu je sezonu proveo na posudbi u Rapidu iz Beča gdje je u 49 službenih nastupa postigao 19 pogodaka.

“Ja sam prelomio još prije dosta, dugo su trajali pregovori s Augsburgom, bilo je jako teško, oni su me htjeli zadržat, tako da nisu bili laki ti pregovori. Ali, sretan sam što se to napokon završilo”, rekao je Beljo za Novu TV.

Kada je odlučio da želi doći u Dinamo?

“Već po završetku prošle sezone.”

Otkrio je i što misli o Bobanu.

“Privukao me projekt Zvoninog Dinama, izuzetno sam uzbuđen zbog toga što me čeka, novi projekt mi se jako sviđa i mislim da ću se jako dobro uklopiti u njega. Zato sam i došao ovdje.”

Iza njega je sjajna sezona u bečkom Rapidu.

“Smatram da sam jako puno napredovao. To mi je sezona u kojoj sam odigrao daleko najviše minuta, prošle sezone igrao sam europski nogomet, Konferencijsku ligu, i mislim da sam dosta dobro to odigrao. Jako sam napredovao u zadnje dvije i pol godine, uključujući i vrijeme provedeno u Augsburgu, i nadam se da ću to i pokazati na terenu.”

Komentirao je i trenera Hajduka, Gonzala Garciju.

“Smatram da je to jedan odličan trener, može napraviti dobru momčad od Hajduka. Vidjet ćemo kako će to izgledi na kraju, ali svakako, odličan trener.”

Čuo se i s Martinom Baturinom.

“Da, baš smo se čuli neki dan. Pozdravio je moj dolazak u Dinamo. Baš smo komentirali kao nam je obojici žao što nećemo zajedno zaigrati na Maksimiru, ali eto, možda nekada u budućnosti, tko zna!” zaključio je Beljo.