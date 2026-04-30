‘Beljo ne može igrati u kontinuitetu svaku utakmicu po 90 minuta. Možda bi se u Dinamu mogli sjetiti jednog igrača…’

Mihael Mikić analizirao je stanje u Dinamovoj momčadi uoči ljetnog prijelaznog roka i vrlo važne europske sezone.

Beljo je ove sezone u nevjerojatnoj formi; u 43 utakmice upisao je 36 golova, uvjerljivo je prvi strijelac SHNL-a s 29 golova i pokazao se kao pravo pojačanje za Dinamo.

No, uz Monsefa Bakrara, Beljo je jedini pravi napadač u momčadi. Bivši Dinamov igrač i pomoćni trener Mihael Mikić, koji je radio i kao sportski direktor Maribora, smatra da Dinamo mora naći još jednog napadača.

“Mislim da im je potrebno još jedno dobro krilo, još jedna ‘šestica’, a i u obrani bi dobro došao igrač za svaku poziciju. I treba im još jedna špica, Beljo je u sjajnoj formi, ali ne može on igrati u kontinuitetu svaku utakmicu po 90 minuta. A što ako se, ne daj Bože, ozlijedi?”, rekao je Mikić za Večernji list i dodao:

“Mierez je u lošoj seriji u Emiratima, možda bi ga se u Dinamu ponovno mogli sjetiti, ali takva radna špica, igrač koji je kao ‘pas’, dobro bi došao svakoj momčadi, ja bih takvog uvijek volio imati u momčadi.”

Ramon Mierez (28) je ove sezone zabio samo četiri gola za Al Nasr u Emiratima.  Ugovor s klubom ima do ljeta sljedeće godine, a prema Transfermarktu vrijedi 3.2 milijuna eura

