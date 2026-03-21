Beljo je hat-trickom protiv Lokomotive ispisao povijest hrvatskog nogometa

Dion Drena Beljo upisao se u povijest kao prvi igrač koji je u SuperSport HNL-u zabio hat-trick u dvije uzastopne utakmice.
U tijeku je treći susret 27. kola u kojem Dinamo uvjerljivo vodi 0:5 na gostovanju kod Lokomotive. Beljo je pritom postigao tri gola, dok je preostala dva dodao Luka Stojković. Budući da je i u prošlom kolu protiv Slaven Belupa zabio tri puta, Dinamov napadač ostvario je jedinstven podvig – prvi je u povijesti lige s dva uzastopna susreta u kojima je zabio najmanje tri gola.
Dosad su zabilježena 88 slučaja u kojima je igrač u dvije utakmice zaredom postizao po dva ili više pogotka, a bilo je i kombinacija s dva i tri gola u nizu. Ipak, nitko prije Belje nije uspio povezati dva hat-tricka, čime je ispisao novu stranicu ligaške povijesti.
Beljo je ovom utakmicom stigao do ukupno 20 golova u sezoni. Do kraja prvenstva i on i momčad imaju priliku dodatno pomaknuti granice i loviti nove rekorde, uz borbu za naslov prvaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!