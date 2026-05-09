Beljo: Izbornik Dalić će procijeniti zaslužujem li poziv u reprezentaciju

Podijeli :

xxJosipxBandicx dinamo_fcsb121-220126 via Guliver Image

U posljednjem ovosezonskom derbiju, u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a, Dinamo i Hajduk od 16 sati na Maksimiru zatvorili su još jednu epizodu najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva. Na Maksimiru je na kraju s 2:0 slavio Dinamo te je tako prvi put nakon više od tri godine porazio Hajduk na domaćem travnjaku. Izjavu nakon utakmice dao je najbolji strijelac lige Dion Drena Beljo.

“Hvala na čestitkama, ovo je važna pobjeda za klub, koja puno znači i nama i navijačima. Sretni smo zbog pobjede, ali fokus je već na Rijeci”, izjavio je Beljo nakon utakmice. Posebno je bio zadovoljan što je napokon zatresao i mrežu splitskog kluba. “Napokon sam zabio i Hajduku, a mislim da sam im mogao dati još barem gol ili dva. Ali nekad je to tako, nadam se da će se već nekada vratiti”.

Osvrnuo se i na finale Kupa koje Dinamo igra upravo protiv Rijeke. “Možemo očekivati nogometni spektakl. Igra se na lijepom stadionu, tribine će biti pune. Vjerujem da ćemo uz podršku naših navijača doći i do tog naslova”, poručio je.

“Rekao bih da sam blizu, ali kao što sam već govorio, ne forsiram ništa. U svakoj se utakmici trudim napraviti pravu stvar, ono što mislim da u tom trenutku trebam, a ne gurati sebe u prvi plan. Tako ću nastaviti i dalje. A ako dođe rekord, bit ću presretan”, rekao je napadač.

Osvrnuo se i na poziv u reprezentaciju. “Već sam govorio, izbornik Dalić će procijeniti jesam li zaslužio taj poziv. Na meni je da marljivo radim i dam najbolje od sebe na terenu”, komentirao je Beljo.

Na pitanje kako je doživio Hajduk u derbiju, odgovorio je: “Hajduk ima jako puno kvalitetnih i mladih igrača koji su ove sezone igrali lijep nogomet. Ali ovo danas nije bila jedna od njihovih boljih izvedbi. Dominirali smo veći dio utakmice i trebali smo pobijediti i većom razlikom”.

Za kraj je pohvalio i mladog suigrača Zebića. “Meni on nije nikakvo iznenađenje, treniramo zajedno već neko vrijeme. Na treninzima se vidjelo da se radi o jako talentiranom igraču. Pun je samopouzdanja. Sretni smo zbog njega i vjerujem da će kroz godine biti jedan od nositelja Dinamove igre”, zaključio je Beljo.