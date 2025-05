Baturina o rječkanju s Livajom na Poljudu: ‘Svi ga predstavljaju kao nekog lošeg tipa, ali…’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Dinamo je u napetoj borbi za naslov SHNL-a. Momčad s Maksimira trenutno je druga s bodom manje od vodeće Rijeke, dok Hajduk nakon poraza u derbiju zaostaje tri boda za liderom.

Nakon derbija u kojem je Dinamo slavio na Poljudu 3:1, Martin Baturina je govorio za tportal i najavio finiš napete sezone.

“Stvarno je ovo jako, jako zbunjujuća sezona za nas. Kad je došao, trener Sandro Perković rekao je da imamo sve, ali da nam nedostaje momčadskog duha. Stalno smo tražili krivca jedan u drugome, a trebao je svatko od nas krenuti prvo od sebe, analizirati svoju igru i podići se barem za deset posto. To smo sad napravili i rekao bih da se i na terenu vidi da puno više izgledamo i igramo kao momčad nego ranije. Imamo još tri utakmice i jedino mi je žao što ne ovisimo sami o sebi. Nadamo se kiksu Rijeke i to je to”, rekao je.

Baturina je objasnio da je derbi bio dosta težak, a zatim se osvrnuo na snimku koja se proširila društvenim mrežama. Vidi se žustra rasprava mladog dinamovca i Livaje, o čemu kaže:

“Ma ništa posebno. Pa derbi je, malo se porječkaš, sve je to normalno. Nije to bilo ništa ružno, čak mi je i drago da se dogodilo jer je to suština derbija, ta emocija i žestina. Fali nekad toga. Nakon pet minuta smijali smo se na travnjaku, sve je bilo u redu. Livaja je odličan lik iako ga svi predstavljaju kao nekog lošeg tipa. Ne znam zašto je to tako, a ja s njim nikad nisam imao nikakav problem.”

Mladi igrač Dinama otkrio je i kakvu ulogu u momčadi ima Bruno Petković:

“Meni je s njim najlakše igrati, jako dobro se razumijemo i… ma što da govorim o njemu? Vidjeli ste u Splitu, samo da stoji na terenu, lakše nam je igrati. Protivnici ga jako respektiraju, da ne kažem da ga se boje, i drukčije to onda izgleda. On zadrži loptu sam među dvojicom, a mi drugi imamo vremena pridodati se i zlata nam je vrijedan.”

Baturinu se ove sezone u nekoliko navrata kritiziralo i izviždalo, a govorilo se i o svađama sa ‘senatorima’.

“Iskreno, ne mislim da je moja sezona toliko loša, možda se čak i malo podcjenjuje. Mislim da sam jako dobro igrao u Ligi prvaka, dvaput sam bio igrač utakmice, dao sam prvi gol za reprezentaciju i tim sam dijelom stvarno zadovoljan. Što se SHNL-a tiče, slažem se da sam trebao dati koji gol više i da sam trebao sam riješiti puno više utakmica.

Bilo je situacija pred golom u kojima sam, da se tako izrazim, bio neozbiljan, to ide meni na dušu i krivo mi je. Morao sam bolje reagirati, ali to sad ne mogu vratiti. Sve u svemu, imao sam puno uspona i nekih malih padova. Da sam mogao bolje, mogao sam, ali zadovoljan sam”, rekao je o tome pa nastavio:

“Kad sam čitao neke priče o sukobima u svlačionici, osobito između mene i starijih igrača, nisam mogao vjerovati. Imao sam dojam kao da nas svi žele posvađati i uzdrmati. Ne znam zašto se to piše… Svi smo si jako dobri. Meni je Ademi nakon utakmice s Goricom rekao: ‘Nitko više ne vjeruje u tebe, jedino ja vjerujem u tebe.’ Oni su uvijek, uvijek podrška svima nama.

Naravno da ima trenutaka, kad su loši rezultati, da ti nije ni do čega i da si nekad idemo na živce, ali to su normalni ljudski odnosi. U takvim situacijama međusobno smo si podrška jer tako jedino možeš ići dalje. Ali te priče da sam ja ljut što je ovaj rekao ovo, pa mi je onda kao Mišić uzeo slobodnjak u Varaždinu, pa neki moj navodni sukob sa starijim igračima… Ne znam što bih rekao za to i koja je motivacija iza takvih tekstova. Samo mogu reći da to nema veze s istinom.”.