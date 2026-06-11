Barina Kustošija dovela pojačanje iz Hajduka: Bio je član uspješne juniorske generacije Bijelih

Podijeli :

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Prometno je bilo u Hajduku u četvrtak poslijepodne. Prvo su Splićani objavili kako Ante Rebić neće produžiti ugovor s klubom da bi nekoliko sati kasnije predstavili Anđela Šutala koji je igrao u Dinamu. No, tu nije bio kraj njihovog posla jer je kasnije tijekom dana novi zagrebački drugoligaš Kustošija predstavila pojačanje koje je stiglo iz Hajduka.

Riječ je o 20-godišnjem veznjaku Luki Juraku koji je posljednjih nekoliko godina bio stožerni igrač Hajdukovih juniora, ali i povremeni član seniora. S 18 godina je debitirao za splitski klub. Za Bijele je skupio ukupno četiri nastupa, a prošle sezone nastupao je za Uskok iz Klisa koji ima partnersku suradnju s Hajdukom.

Hajduk objavio odlazak Rebića pa se videom pohvalio da su doveli igrača iz Dinama Rebić odlazi iz Hajduka nakon samo jedne sezone

Jurak je inače bio i član sjajne juniorske generacije Hajduka koja je u sezoni 2022./2023. izborila finale UEFA-ine Lige prvaka mladih. Tamo su Splićani izgubili od AZ-a iz Alkmaara s 5:0, no ta generacija je svakako zlatnim slovima ostala upisana u povijest kluba. U tom lovu na finale Jurak je upisao jedan nastup za Bijele.

Sada je potpisao za Kustošiju koja je ove sezone izborila svoje mjesto u Prvoj nogometnoj ligi. Klub sa zapada Zagreba ima dobru suradnju s poznatim agentom Andyjem Barom koji svojim utjecajem donosi velike izlazne transfere.

Od njih se izdvajaju Dino Klapija koji je prešao u RB Leipzig za 5,2 milijuna eura te Mikayil Faye koji je iz Kustošije prešao u Barcelonu za pet milijuna eura.