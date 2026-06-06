Bara za SK otkrio zašto Theophile ne dolazi u Kustošiju pa našem komentatoru poručio: ‘Možemo te probati prodati u PSG’

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Jedan od najutjecajnijih nogometnih menadžera u Hrvatskoj razgovarao je s našim komentatorom Sport Kluba, Franom Mihaljevićem u Zadru i otkrio kakvi su planovi s Kustošijom, ali i poručio zašto Kevin Theophile-Catherine ne dolazi u taj klub. Našalili su se na kraju i oko 'potencijalnog transfera' našeg Frana u veliki klub kao što je PSG.

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