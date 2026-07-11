Bara iskreno o Vareli: ‘Uništio je stan, zaspao na treninge… Umoran sam od ispričavanja Dinamu za njega’

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GNK Dinamo Zagreb

Novu će sezonu započeti Cardoso Varela (17) početi u Dinamovoj B momčadi, koja će se natjecati u drugoj ligi.

Nakon što je objavljeno da je Varela prebačen u drugu momčad, objavljeno je i da ima novog agenta. Dosad ga je zastupao Andy Bara, a sad je potpisao ugovor s agencijom koju vodi Izraelac Pini Zahavi. Bara je otkrio pozadinu cijele priče.

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“Naš ugovor je istekao, da bude svima jasno. Niti sam ja izašao iz ugovora, niti je on. Jednostavno je istekao i nisam mu ponudio novi jer smatram da to nije zaslužio”, započeo je Bara i nastavio:

“Mladić se loše ponaša. Zaspao je na pet-šest treninga, upozoravali smo ga 50 puta. Uništio je stan u kojem je živio, a popravak je koštao 15.000 eura. Osobno sam molio vlasnika stana da s tim ne izlazi u javnost”, otkrio je Bara za Index.

Dodao je i da je problem bio i u Varelinom stavu.

“Zvonimir Boban je više puta razgovarao s njim, ali on gleda u pod, ne odgovara, nezadovoljan je. Misli da po inerciji treba igrati i da će igrati ako sam mu ja menadžer, što nema veze s vezom. Prijatelju, moraš se izboriti na terenu”, kaže Bara pa dodaje:

“Je li on veliki talent? Jest, i dalje stojim pri tome. Ali ima li ponašanje? Nema. I da je bilo koji igrač na svijetu, ne bi me zanimao. Zašto? Zato što si u Dinamu, mi smo te doveli, a ne znaš se ponašati. To je jedina činjenica. Zaštitio sam ga gdje god jesam i nisam trebao. Ako ne može to vratiti na terenu, to mogu opravdati, ali ako ne može ponašanjem, onda ne mogu. Došao je nespreman na pripreme Dinama i to ne mogu opravdati.”

Bara se osvrnuo i na prelazak Varele u agenciju Pinija Zahavija, odbacivši medijske napise o “otmici” igrača.

“To su budalaštine. Pini Zahavi i ja se dobro poznajemo. Sumnjam da Pini uopće zna tko je taj dečko, potpisali su ga ljudi iz njegove agencije, što je legitimno. Igrači mijenjaju menadžere i obrnuto. To je kao da igraču Dinama istekne ugovor pa novine pišu da ga je Crvena zvezda otela. Nije ga otela, čovjek je slobodan”, objasnio je Bara i zaključio:

“Bilo bi mi drago da se proda iz Dinama za 100 milijuna, nebitno tko mu je menadžer, jer imam određene postotke od buduće prodaje. Ali on u ovom trenutku ne zaslužuje da vodim takvog igrača. Umorio sam se od stalnog zivkanja u Dinamo i ispričavanja za njega.

Nakon zadnjeg neuspješnog razgovora s Bobanom, vidio sam da ga je trener prebacio u drugu ekipu i rekao sam da više nema izbora, da ga se mora prebaciti. Nakon toga mu se nisam javljao i mogao je potpisati za koga god je htio. Na kraju želim zaključiti priču činjenicom da je veliki talent. Želim mu puno sreće radi dobrobiti Dinama i mene.”