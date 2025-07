Banić o propalom transferu u Hajduk: ‘Nije bilo suđeno, možda nekad u budućnosti…’

Podijeli :

HNK Gorica

Hrvatski golman Ivan Banić bio je blizu transfera u Hajduk, ali na kraju je potpisao za FK Sarajevo.

Banić je potpisao za Sarajevo na čijoj klupi sjedi hrvatski trener Zoran Zekić. S Hajdukom je bio u pregovorima, trebao se iz Gorice vratiti na Poljud, ali na kraju od toga nije bilo ništa.

“Znam da to sve zanima, ali odlučio sam o tome zasad ne govoriti javno. Moglo se dogodili, ali očito nije bilo suđeno u ovom trenutku da se vratim u Hajduk. Možda jednom u budućnosti bude drugačije”, rekao je Ivan Banić za Sportske novosti te otkrio zašto nije ostao u Gorici:

POVEZANO Hajduk se oglasio znakovitim fotografijama: ‘Ko razumi – razumi’ Nova drama u Hajduku: Vitali je još u klubu, dobit će najveću odštetu u povijesti?!

“U Gorici sam se afirmirao na prvoligaškoj sceni i proživio toliko lijepih trenutaka, ali nakon više od pet godina odlučio sam potražiti novi izazov. Meni je Gorica preko aktualnog sportskog savjetnika Boštjana Blažinčiča nudila novi trogodišnji ugovor, ali oko njega se nismo dogovorili. Znao sam da odlazim iz kluba i prije kraja prošlog prvenstva.”

Što je presudilo da izabere Sarajevo?

“Njihova odlučnost da me dovedu najviše me i privukla. Od Uprave kluba do trenera Zekića, svi su iskazali golemu želju za mojim dolaskom na Koševo, a kada je tako, odmah čovjek dobije sigurnost da je povukao pravi potez”, kaže Banić koji se i dalje nada da će zaigrati za Hajduk:

“Kako se kaže, nikad ne reci nikad…”