Bad Blue Boysi pozvali navijače na Maksimir i poslali poruku vodstvu kluba

Dinamo od 18:45 dočekuje Osijek u 29. kolu SHNL-a, a tjedan je bio vrlo turbulentan za zagrebački klub.

Nakon subotnjeg poraza od Istre 3:0, smijenjen je trener Fabio Cannavaro, a Dinamo zaostaje osam bodova za vodećim Hajdukom te sedam za drugoplasiranom Rijekom.

Susret s Osijekom od ogromne je važnosti za domaćine, a uoči utakmice su se oglasili i Bad Blue Boysi.

“Danas je dan za prebrojavanje. Da vidimo koliko navijača Dinamo ima – nas koji na stadion dolazimo najprije zbog Dinama, a tek onda zbog rezultata, velikih utakmica i trofeja. U preostalih osam utakmica do kraja ove sezone nisu potrebne nikakve velike riječi, pozivi i molbe.Vodstvo kluba neka izvoli naći izlaz iz ove situacije. Igrači neka na terenu održe riječ koju su nam dali. A mi ćemo podržati svoj klub u svakoj utakmici do kraja sezone, najbolje što možemo. Kao što smo u bili tu i prošle i pretprošle sezone u sličnim situacijama. Prije svega podrška i ljubav prema klubu, iz utakmice u utakmicu, do kraja sezone. Pa ćemo onda nakon tih osam utakmica podvući crtu. 18.45 – Stadion Maksimir”, stoji u njihovom priopćenju.