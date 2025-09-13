Armada transparentom otkrila što misli o otkazu Đaloviću

13. ruj 2025
Dok traje debi Radomira Đalovića na klupi Maribora, navijači Rijeke u utakmici s Lokomotivom na Rujevici prisjetili su se bivšeg trenera.

Armada je u 22. minuti utakmice upalila baklje i izvadila je transparent na kojem je pisalo “Đale, jedan od nas.”

Navijači Rijeke tom su porukom jasno poručili što misle o otkazu Đaloviću.

Tekstualni prijenos utakmice Rijeke i Lokomotive pratite OVDJE, a susret Maribora i Mure pratite na Sport Klubu 6.

