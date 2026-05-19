Armada otkrila zašto je napustila tribinu u 12. minuti: ‘Jesmo li mi jedini problem u ovoj državi?

Armada se oglasila nakon što su tribinu na Aldo Drosini napustili u 12. minuti.

U utakmici 35. kola HNL-a. Rijeka je od 56. minute bila s igračem manje, nakon što je zbog grubog prekršaja crveni karton dobio Dimitri Legbo. Riječani su tako ostali na četvrtom mjestu, bod iza Varaždina.

Armada, navijačka skupina Rijeke, u 12. minuti počela je napuštati svoju tribinu. Dan nakon utakmice oglasili su se priopćenjem.

“Koliko god nam je jučerašnja odluka teško pala, jučer smo našu Rijeku, zbog postupaka visokih dužnosnika MUP-a Republike Hrvatske, ostavili bez podrške s tribina.

Nakon mjeseci izmišljanja novih ‘pravila’, koja su očito jasna samo onima koji ih provode i to kako prema kome, nakon pretresa stanova naših članova zbog jedne baklje, nakon tretiranja navijača Rijeke kao terorističke organizacije umjesto navijačke skupine te nakon pogodovanja drugim skupinama kroz promjene tribina na finalu kupa RH i vrlo loše organizacije finala Kupa RH.

Dio naših članova u Osijeku je “greškom” odveden na drugi kraj grada, dok je drugi dio navijača zadržavan u kilometarskoj koloni na naplatnim postajama Čepin kako bi na stadion stigli gotovo na poluvrijeme utakmice. Sve to pod krinkom “sigurnosti”, dok za druge očito vrijede neka druga pravila. Jučer je u Puli prijeđena svaka granica i više ne mislimo šutjeti.

Nakon preventivnog legitimiranja naših članova i utvrđivanja da ne postoje nikakvi elementi za njihovo uhićenje, naši članovi odvedeni su ispred stadiona Aldo Drosina, gdje ih se satima držalo, prijetilo uhićenjima i kriminalističkim ispitivanjima te im se zabranio ulazak na stadion bez da su prije toga počinili ikakav prekršaj.

Cijeli dan odbijalo se dati odgovor: Zašto se ljude zadržava ako nisu počinili prekršaj? Je li je prekršaj dolazak u grad domaćina na dan utakmice? Po kojem zakonu? Tko je odgovoran? Koliko dugo će to trajati?

Umjesto odgovora – šutnja. Umjesto zakona – samovolja. Umjesto profesionalnosti – demonstracija sile.

Nakon što je ostatak navijača solidarno napustio stadion zbog naših članova kojima nije dopušten ulazak, isti su tek nakon završetka utakmice podvrgnuti ispitivanjima. Cijeli dan držani su bez ikakvog konkretnog objašnjenja, dok je komunikacija od strane odgovornih osoba iz MUP-a prekinuta uz obrazloženje da zbog našeg “ponašanja” na finalu Kupa RH nemamo pravo na komunikaciju i odgovore.

Ovim putem javno pitamo: Jesu li Armada i navijači Rijeke jedini problem u ovoj državi? Zašto jedni dolaze na vrijeme na početak utakmice, dok se nad drugima provodi represija bez presedana? Zašto se prema Armadi konstantno provode posebne mjere, posebni kriteriji i posebna pravila koja ne vrijede za druge navijačke skupine?

Molimo da imenom i prezimenom istupi osoba iz MUP-a koja je jučer u Puli, kao i općenito, donosila ovakve odluke te da odgovori na naša pitanja i obrazloži takvo ponašanje. Dosta je dvostrukih kriterija. Dosta je represije nad jednima i privilegija za druge. Dosta je “pravila” koja vrijede samo kada treba udariti po “manjima”.

Ukoliko se u skorije vrijeme postupanje i kriteriji ne izjednače prema svima, javno ćemo izaći s konkretnim primjerima iz skorije prošlosti grubog kršenja zakona Republike Hrvatske te pogodovanja određenim skupinama od strane pojedinaca koji urgiraju u tim situacijama.

Ne tražimo privilegije. Tražimo samo jednak tretman. Za kraj poručujemo svima:

ARMADA I HNK RIJEKA BIT ĆE TU, MA ŠTO GOD REKLI SVI – SAMI PROTIV SVIH!”, stoji u priopćenju.