ANKETA / Treba li Livaja ostati na klupi protiv Slaven Belupa?

Pomalo nevjerojatna vijest dolazi iz Splita, a to je da bi Marko Livaja mogao treće kolo HNL-a protiv Slaven Belupa mogao započeti s klupe za pričuve.

Nogometaši Hajduka se nakon razočaravajućih europskih kvalifikacija okreće zadaćama u domaćem prvenstvu.

Splićani će na Poljudu zaključiti 3. kolo domaćeg prvenstva susretom protiv Slaven Belupa.

Trener Gonzalo Garcia još uvijek uigrava sastav i traži najbolju kombinaciju, a za ogled protiv Belupa se navodno odlučio na radikalan potez.

Naime, kako prenosi dobro upućeni Dalmatinski portal, Garcia ne planira staviti Marka Livaju u prvih 11!

“Vijest zvuči toliko senzacionalno da smo morali staviti i upitnik, s obzirom na to da je pred nama još cijeli dan kada se trener Gonzalo Garcia može predomisliti, ali kako sada stvari stoje, najbolji igrač ‘bijelih’ neće biti u početnoj jedanaestorici. Ne, Livaja nije ozlijeđen, a ništa se ni između njih nije dogodilo, već je jednostavno odluka trenera da najboljeg igrača Hajduka ostavi na klupi”, naveli su u objavi.

Na konferenciji za medije nakon debakla protiv Dinamo Cityja, Garcia je na zanimljiv način komentirao nastup Marka Livaje:

“Livaja dobro radi i trudi se. Ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan. Igrači nisu mašine. Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji.”

Hoće li zbilja najbolji igrač Hajduka utakmicu protiv Slaven Belupa započeti na klupi, doznat ćemo u nedjelju, u 21 sat.