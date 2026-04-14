ANKETA / Treba li Dalić zvati Belju na Svjetsko prvenstvo?

Jakov Prkic CROPIX via Guliver

Da se ne pitamo samo mi, želimo čuti i vaš glas.

Hrvatski napadač Dion Drena Beljo je ponovno postigao hat-trick u dresu Dinama, ovog puta u 29. kolu HNL-a protiv Vukovara.

Beljo je do trećeg hat-tricka u posljednje četiri prvenstvene utakmice došao u petoj minuti sučevog dodatka, kad je postigao gol za konačnih 4:1. Dinamov centarfor na svom kontu ima 25 golova za Dinamo u HNL-u, od čega je 11 postigao u posljednja četiri prvenstvena nastupa.

Nakon odlične forme Belje u dresu Dinama, ponovno se otvorilo pitanje treba li dobtii Dalićev poziv. Pretpoziv je stigao pred prijateljske utakmice s Kolumbijom i Brazilom u Americi.

“Zaslužuje poziv, stvarno dobro igra. Na izborniku je da odluči. Mi smo sve napravili, imamo pravog centarfora. Nije lako u bilo kojoj ligi, kad god netko podcjenjuje našu ligu. To treba poštivati”, odgovorio je Mario Kovačević nakon utakmice na pitanje o Beljinom statusu u reprezentaciji.

A što vi kažete, treba li ga Dalić voditi na Svjetsko prvenstvo?