ANKETA / Tko je bio najbolji igrač Dinama u trofejnoj sezoni?

xxJosipxBandicx via Guliver Image

Dinamo je remijem Rijeke i Hajduka na Rujevici četiri kola prije kraja osigurao naslov prvaka SuperSport HNL-a. Modrima je ovo 26. naslov prvaka Hrvatske te su nakon jedne sezone pauze došli do nove titule u ligi. Mi vas pitamo tko je najbolji igrač ove sezone. Dion Drena Beljo najbolji je strijelac lige i to miljama daleko ispred svih, Miha Zajc pokazao se kao ključan u igri Dinama, Josip Mišić ponovno je pokazao stabilnost, Luka Stojković odgovorio je na brojne kritike sa svih strana, a Arber Hoxha također je dao svoj važan doprinos u igri Dinama.