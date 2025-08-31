ANKETA / Je li Dinamu neopravdano poništen gol protiv Varaždina?

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je jučerašnjim remijem protiv Varaždina (2:2) prekinuo savršen start u SuperSport HNL-u i postoji mogućnost da danas izgubi vodeću poziciju na ljestvici. To će se dogoditi ako Hajduk pobijedi Rijeku u Jadranskom derbiju. No, ishod u Varaždinu možda bi bio drugačiji da je Dinamu priznat pogodak Scotta McKenne, kojim bi ponovno došao u vodstvo 2:1.

Nakon što je Varaždin izjednačio u 52. minuti, Dinamo je brzo uzvratio. Četiri minute kasnije McKenna je zatresao mrežu nakon ubačaja Luke Stojkovića iz slobodnog udarca. Međutim, pogodak je odmah poništen zbog navodnog zaleđa, a situacija je potom dodatno analizirana u VAR sobi. Nakon duže provjere potvrđeno je zaleđe jer je McKenna gornjim dijelom tijela bio ispred pretposljednjeg igrača domaće obrane.

YouTube kanal VARCheck, koji se bavi neovisnim i objektivnim analizama spornih situacija vezanih uz VAR odluke, objavio je vlastitu procjenu ove situacije. Uz priloženu fotografiju, na njihovom Facebook profilu stoji zaključak: “Dinamu neopravdano poništen gol za 1:2.