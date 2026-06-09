Andy Bara o Livakovićevom ostanku u Dinamu: ‘Sigurno napušta Tursku’

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xxMarinxFranovx via Guliver

Ostanak Dominika Livakovića u Dinamu glavna je tema među navijačima Modrih, a novosti o konačnom raspletu ponudio je njegov menadžer Andy Bara.

U razgovoru za Sportske novosti, Bara je otkrio kada bi trebali početi pregovori s Fenerbahčeom i kolike su šanse da će prvi vratar hrvatske reprezentacije i iduće sezone braniti Dinamov gol.

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“O nastavku karijere Dominika Livakovića ovih dana nisam uopće razgovarao s njim. Razlog je jasan, Livi je rekao da trenutačno ne želi opterećivati niti razmišljati o bilo čemu osim o reprezentaciji i Svjetskom prvenstvu”, kazao je Bara, te odmah dodao:

“Nakon završetka Svjetskog prvenstva obojica letimo za Istanbul kako bi u razgovoru s ljudima iz Fenerbahčea vidjeli kako stoje stvari. Takav je naš dogovor. Hoće li Livi ostati u Dinamu ne mogu znati, ali naravno da se bez njega ne može ostvariti nikakav dogovor, logično jest da će se respektirati želja igrača. A njegova želja jest jasna, želi ostati u Dinamu. Međutim, ako za njega stigne milijunska ponuda Feneru, a već sad ima puno upita, onda će sve biti na turskom klubu.”

U procjeni kompletne situacije, menadžer hrvatskog vratara iznio je jasnu prognozu:

“Po mojoj procjeni šanse da Livi ostane u Dinamu su 50:50. Ali ponavljam, sve ćemo znati nakon Svjetskog prvenstva. Jedino je sigurno da napušta Tursku.”