Andrijašević za SK: Rijeka je najviše zaslužila titulu, a Livaji kapa do poda

xIonxAlcoba/PRESSINPHOTOx via Guliver

Rasplet u HNL-u i konačnog prvaka Hrvatske dobit ćemo napokon ove nedjelje, u posljednjem, 36. kolu HNL-a.

Dinamo, Rijeka i Hajduk i dalje su u borbi za titulu. Dinamo i Rijeka imaju 62 boda, dok je Hajduk treći s dva boda manje. Sve utakmice potencijalnih prvaka igraju se u nedjelju od 17 sati. Hajduk gostuje kod Šibenika na Šubićevcu, Rijeka će ugostiti Slaven Belupo, a Dinamo je domaćin Varaždinu.

Ludnica se tako nastavila do samog kraja, Hrvatska će ujedno dobiti i najgoreg prvaka. Dosad je taj neslavni rekord držala pretprošla sezona kad je Dinamo bio prvak s 81 bodom. HNL je vruća tema cijele sezone, a pogotovo posljednjih dana, a rijetki su nogometaši koji su igrali upravo za sva tri kluba koja se sada bore za titulu – Dinamo, Rijeku i Hajduk. Jedan od tih rijetkih je Franko Andrijašević. On je u sezoni 2016./17. s Rijekom osvojio duplu krunu i tad prekinuo dominaciju Dinama. I ove sezone Rijeka bi mogla napraviti taj pothvat, jer im ostaje tek jedna utakmica finala Kupa protiv Belupa, tri dana nakon zadnjeg kola HNL-a. Andrijašević nam se javio iz Kine kako bi s nama prokomentirao ovaj ludi rasplet u Hrvatskoj.

Kako Andrijašević vidi HNL općenito ove sezone?

“Stvarno je ludnica. Nekako sam mišljenja bio i prvi dio sezone i drugi, da jednostavno netko tu mora zaredati s pobjedama ako misli biti prvak. Međutim, svi su stalno kiksali, i Dinamo i Rijeka i Hajduk. Misliš da je netko krenuo, ali onda opet padne. Praktički je sve sad stalo u ovo zadnje kolo i mislim da je bolje na kraju da je to tako, drama se nastavlja do samog kraja. Što se tiče svega, mislim da Rijeka ima tu laganu prednost jer ovise sami o sebi. S obzirom na sve što se događalo, kad napravim neki rezime, oni su za pola koraka više zaslužili jer kroz cijelu sezonu imaju istog trenera, nekako mi se čini najbolja atmosfera kod njih. Bez obzira, kad su bili porazi ili nešto, činilo mi se da su bili onako, da šute i rade, veće probleme sam vidio kod Dinama i Hajduka sa svim što se događalo kroz te utakmice. Dinamu je praktički ovo četvrti trener ove sezone. I Hajduk s tim svojim unutarnjim problemima, na kraju krajeva, ima ih Dinamo. Rijeka je ušla u tu borbu, sad je sve u njihovim rukama. Netko će reći, da, ali oni su isto padali… Je, slažem se, ali treba biti realan. Rijeka je što se Dinama i Hajduka financijski u najgoroj situaciji, i ti igrači koliko zarađuju i pojačanja na papiru ispadaju najslabiji, ali pokazali su kad je jedna zdrava sredina i kad su dobri i zdravi odnosi u svlačionici dokud te može dovesti. Rijeka je u Rimu, a hoće li vidjeti papu, to ćemo vidjeti, ali ja sam nekako dojma da hoće”, rekao je Andrijašević za Sport Klub.

Rijeka se bori i za tu duplu krunu, Andrijašević zna kakav je to osjećaj i osvojiti je.

“Ako i osvoje tu titulu u nedjelju, neće biti puno ni mjesta ni vremena za slavlje. Trebat će se odmah ‘prešaltati’ u glavi jer za tri dana igraš novo finale za novi trofej. Vidjet ćemo ako do tog dođe i ako Rijeka osvoji titulu, hoće li se i kako pripremiti za taj Kup jer opet prvenstvo je prvenstvo. Mi smo eto imali tu sreću da smo kolo prije osigurali pa je to finale bilo i četiri dana nakon zadnjeg kola. Tako da, tih tjedan dana do Dinama si praktički bio malo opušteniji i sve. Ovdje neće biti toliko vremena. Mislim da svi oni za početak žive za to prvenstvo pa će onda lako poslije razmišljati o tom Kupu.”

Slaven Belupo u zadnjem kolu HNL-a, a onda i finale protiv njih u Kupu.

“Belupo je kvalitetna momčad, ovaj drugi dio sezone igraju stvarno dobro i kvalitetno s Kovačevićem. Pokazuju jedan plan i program u svojoj igri. Sigurno da Rijeci neće biti lako, ali kad pogledam, nikome neće biti lako to zadnje kolo bez obzira na to što bi na papiru svi trebali dobiti te utakmice. Sad je pitanje u kakvom će sastavu izaći Belupo u zadnjem kolu, a u kakvom u finalu Kupa. Mislim da će se tu štedjeti malo i za finale Kupa. Bore se za četvrto mjesto u Europi, ali ako osvoje taj Kup onda nije ni bitno koji su na tablici. Mislim da će tu biti neke rotacije.”

Hrvatska će dobiti najgoreg prvaka dosad, imat će najmanje bodova ikad. Liga je kompetitivnija, a kvalitetnija? O tome bi se dalo raspravljati…

“Najbolji od najgorih će osvojiti to prvenstvo. Iskreno, mislim da je, glupo je reći da je krivac Dinamo, ali najviše su se spustili na razinu svih ostalih, Hajduka i Rijeke. Prošla sezona kao da je dala naznačiti da bi se to moglo dogoditi. Došao je Zajec, svi su nekako živnuli, osvojili su duplu krunu, mislilo se i kroz ta neka pojačanja koja su dovedena ove sezone da će to biti lagano, ali pokazalo se kad i unutar kluba nije najbolja situacija, kad u nekim stvarima nema plana i programa i kako tad pati rezultat. Mislim da se Dinamo spustio na razinu svih ostalih momčadi u HNL-u. Prije je Dinamo bio kao neki sparing partner, jer svi su gledali što će biti s Ligom prvaka, s Europa ligom. Čak su i ove godine tu pokazali dobre rezultate, ali osjećam već duže da atmosfera u Dinamu nije najbolja, ne znam koji je tome razlog. Ne može se reći ni da ostali klubovi nemaju kvalitetu. Mislim da kvalitete u HNL-u i dalje ima, ali ako to sve nije dobro posloženo, onda dolazi do ovakvih padova. Mi smo takvi, Hrvati, Balkanci, ako nisu odnosi kako treba, onda pati rezultat, to je jednostavno tako.”

Dinamo je ove sezone imao neke dobre rezultate i u Ligi prvaka, bili su na korak i do ulaska u nokaut fazu, a onda opet taj pad u prvenstvu?

“Mislim da kad bi došla ta Liga prvaka, Milan, Dortmund, kao da su svi stavili taj neki ego sa strane i postavili su se kao momčad. Dinamo na kraju krajeva ima ogromnu kvalitetu. Kad pogledaš sve te igrače, stvarno je nevjerojatno da su se doveli u ovu situaciju da ne odlučuju o sebi nego da moraju čekati kiks Rijeke. U Ligi prvaka su pokazali da mogu, i pod Bjelicom i pod Cannavarom. Međutim je li do trenera to što oni nisu pokazivali veći dio sezone u HNL-u, to je pitanje. Kao da su sve te probleme koje imaju kad je bila Liga prvaka ostavili sa strane, zavidni broj bodova su na kraju krajeva osvojili u toj Ligi prvaka, ali u HNL-u se osjetilo to neko nezadovoljstvo među svima njima. Dalo se vidjeti da nešto nije kako treba.”

Dinamo u predzadnjem kolu kiksao protiv Lokomotive (1:1), Rijeka nije uspjela osigurati titulu na Poljudu protiv Hajduka (2:1)?

“Hajduk je upao u neku crnu seriju, nisu dobili šest utakmica, ali imaju kvalitetu, to što neki pričaju da nemaju kvalitetu, ja se s tim ne slažem. Igrači poput Rakitića, Livaje, Uremovića i još par njih, oni imaju kvalitetu. To su igrači koji su igrali u dobrim klubovima i koji su se pokazali i vani, ne samo u HNL-u. Oni isto imaju tih problema unutar sebe i to izađe van. Ali, ta zadnja utakmica na Poljudu, nekako sam smatrao da nije možda i zasluženo da Gennaro Gattuso ne pobijedi i tu sedmu utakmicu. Zato sam smatrao da to neće Rijeci biti lagano, bez obzira i na to što im je skinut teret s leđa nakon kiksa Dinama dan ranije, mogli su još opuštenije igrati, pa opet nisu uspjeli. Igra tu ulogu vjerojatno i umor jer im je to treća utakmica u tjedan dana. Meni je veći kiks bio taj Dinamo, bio si gost na Maksimiru, praktički si obukao samo druge dresove. Imaš utakmicu doma protiv Lokomotive koja je predzadnja i dosta je pala u drugom dijelu sezone i jednostavno nisi uspio. Ako ćemo biti realni, drugi gol je čisti gol Lokomotive i da imamo drugu VAR tehnologiju kao neke druge države, sigurno je da bi to na kraju bilo priznato. Mene je to više iznenadilo nego Rijeka protiv Hajduka.”

Znači, nije zaleđe?

“Po meni nije. Te linije, ti centimetri što oni izmišljaju, realno pitam se je li dobro povučena ta linija. Nije da želim da je Lokomotiva dobila nego sam jednostavno realan. Mislim da je napadač u najmanju ruku iza ovog zadnjeg igrača, tako da je po meni to gol. Ali opet kažem, oni povlače te linije ne znam na koji način. Sjećam se i jedne svoje situacije u HNL-u isto kad su uključili taj VAR. Doslovno identična situacija gdje su meni poništili taj gol i na kraju u analizi Komisija je rekla da to nije zaleđe. Ako nemaš tu tehnologiju ili ako nisi sto posto siguran ili ako vidiš da je više linija, onda pusti taj gol, neće ti nitko reći što si pustio taj gol. Više će ti pričati o tome kad sudiš zaleđe. Mislim da kvaliteta suđenja u HNL-u mora biti bolja. Nekako kad je došao taj VAR imam osjećaj da je više pogrešaka s njim, nego bez VAR-a.”

Gennaro Gattuso najavio je da odlazi iz Hajduka. Kako on vidi njegovo razdoblje u Splitu, bio je puno i pod kritikama?

“Napravio je i dobre stvari, stvorio je dobru atmosferu u momčadi. Imam osjećaj da je davao cijelog sebe, ali što i on sam kaže, godinama stvari unutar Hajduka nisu kako treba i onda koliko god dobrih igrača i trenera dođe, izostane taj krajnji rezultat, da osvoje titulu. Treba imati plan i program za nešto dugoročno, ne možeš dovesti sve živo i sad kao napraviti rezultat. To ne ide tako. To se praktički vidjelo i ove sezone, doveo si Gattusa koji je bio trener u dobrim i velikim klubovima, isto tako igrače koji su tko zna koliko milijuna plaćeni, pa se nije uspjelo. Ima on svojih mana, ali i dobrih strana. Tinja tu još nada za tu titulu, ali imam osjećaj da su i oni već odustali, i sam je Gattuso poslije Gorice već odustao, kao da su svi nekako pali, kao da nitko ne vjeruje u to čudo. Ali nikad ne znaš, nogomet je nepredvidiv. Treba vidjeti je li sve njegova krivica, neke stvari sigurno možda i jesu, on je neke stvari rekao i javno…”

Opet je Marko Livaja na svojim leđima nosio Hajduk ove sezone?

“Realno Livaja i sa svojim brojkama, golovima i asistencijama, najbolji strijelac i asistent lige, naklon do poda. To mu je već četvrta sezona u Hajduku gdje svi već znaju za njega i znaju da je najopasniji igrač pa se on opet iz godine u godinu dokazuje. Kapa do poda i svaka čast na svemu što je napravio za Hajduk. Nekako sam dojma da ima tu još kvalitete osim Livaje, ali zašto to nije izašlo na površinu, to je teško reći. Dojma sam da se uz ovu momčad moglo puno više napraviti. I ono kad si došao na +8 od Dinama, morao si i Lokomotivu i Istru i Varaždin, sve te utakmice si morao na mišiće dobiti. Imala je i Rijeka protiv Varaždina crveni pa je uspjela dobiti. To su to nekakve nijanse za koje smatram da Hajduk mora dobiti.”

I tko će na kraju biti prvak Hrvatske?

“Mislim iskreno da će Rijeka. Kad razmišljam, gledam cijelo prvenstvo otpočetka do kraja, mislim da su ruku na srce, oni najviše zaslužili. Kao da su imali nešto više kroz cijeli taj HNL, nije to nešto pretjerano više, ali evo, odlučuješ sam o sebi. Znam kakva je atmosfera na Rujevici kad su te neke veće utakmice, kao što je ta u nedjelju, s druge strane Belupo više razmišljati o Kupu nego o prvenstvu. Vidjet ćemo. Neka nogomet pobijedi”, zaključio je Andrijašević.