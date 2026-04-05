Alžirci pišu kako je Bennacer pred odlaskom iz Dinama, evo koji klubovi su zainteresirani

Luka Kolanovic via Guliver

Ismael Bennacer je pred odlaskom iz Dinama...

Alžirski veznjak, koji je u Zagreb stigao na posudbu iz AC Milana, po svemu sudeći neće se dugo zadržati u Hrvatskoj. Iako je vodstvo hrvatskog prvaka prvotno razmatralo mogućnost otkupa njegovog ugovora, posljednjih tjedana došlo je do značajnog preokreta, piše alžirski portal DZfoot.

Kao glavni razlog navode se brojne ozljede zbog kojih je često odsutan izvan terena. Uprava Dinama sada oklijeva uložiti značajan iznos u trajni transfer koji bi mogao postaviti novi klupski rekord.

Njegovu situaciju pozorno prati nekoliko klubova iz Zaljevskih zemalja, posebice iz Saudijske Arabije. Ambiciozni klubovi poput Al-Qadisiyaha i Neom SC-a navodno su spremni krenuti u akciju tijekom ljetnog prijelaznog roka. U Kataru je za njega interes pokazao i Al-Sadd.

Ni u Milanu navodno nemaju ništa protiv njegovog odlaska bi tako sa 28 godina Bennacer mogao dati novi smjer svojoj karijeri odlaskom na Bliski istok, gdje ga uz sportski projekt čeka i unosan ugovor.