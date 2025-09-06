Almena: Čeka nas uzbudljiva sezona. Možemo doći do trofeja jer ovaj klub to zaslužuje

Podijeli :

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Španjolac Iker Almena stigao je u Hajduk na posudbu iz saudijskog kluba Al-Qadsiaha i već je odradio prvi trening s momčadi.

Mladi Španjolac osvrnuo se na prve dojmove pri dolasku u Split.

“Jako sam sretan što sam došao u Hajduk. Od prvog razgovora s Rakitićem bilo mi je jasno da se želim vratiti u Europu i igrati baš ovdje. Pružila mi se prilika i želio sam je iskoristiti, ponajviše zbog njegovih riječi.”

Govorio je i o novim suigračima.

“Da, ima dosta iskusnih igrača. Znao sam za Rebića i Livaju, a tu su i Španjolci Guillamon i Gonzalez o kojima mi je Rakitić pričao. Jako sam zadovoljan i jedva čekam upoznati suigrače.”

Prokomentirao je i Gonzala Garciju, ali i splitske navijače.

“Veliku ulogu imalo je i to što je trener Španjolac, kao i cijeli stručni stožer. Vjerujem da nas čeka uzbudljiva sezona i da možemo doći do trofeja jer ovaj klub to zaslužuje. Veselim se i upoznavanju trenera. Jedva čekam susret s njima. Znam da Hajduk ima najbolju navijačku skupinu u Hrvatskoj i jedva čekam ih vidjeti i doživjeti na stadionu.”

Kao igrač, Almena primarno voli igrati kao desno krilo, ali je spreman prilagoditi se i drugim pozicijama u napadu:

“Najviše volim igrati desno krilo, ali mogu se prilagoditi i drugim pozicijama u napadu. Spreman sam igrati gdje god trener odluči.”