‘Ako igrač uspije u Hajduku, može igrati bilo gdje u svijetu. Ali, neka ni ne dolaze ako na jedno nisu spremni’

Miro Gabela, HNK Hajduk Split

Na panelu Sport Festa u Poreču sa Željkom Velom razgovarao je sportski direktor Hajduka, Goran Vučević.

Osim što je naglasio da Hajduku treba stabilnost, govorio je i o pritisku u Splitu i ulozi udruge Naš Hajduk.

Vučević želi da Hajduk igra agresivan i atraktivan nogomet.

“Da bi dobili rezultate, bitno je naglasiti stil igre. Hajduk mora biti agresivan i atraktivan i tome težimo. Navijač ima pravo biti frustriran jer nema ni rezultata ni igre. Oduvijek su igrači iz naše akademije bili najbolji i najjeftiniji. Cilj je da oko 60 posto prvotimaca bude iz naše škole. Bio bih najsretniji da pojačanja budu ozbiljna, ali za to treba velik budžet.”

O Splitu i pritisku:

“Split je specifična sredina. Igrač ako uspije u Hajduku, može igrati bilo gdje u svijetu. Ovo je zahtjevna i teška sredina, ali u tome i jest draž. To mi i paše. Ako na to nisi spreman, nemoj ni dolaziti u Hajduk.”

O udruzi Naš Hajduk:

“Hajduk je kroz udrugu NH pokazao da želi transparentnost, poštenu ligu i klub koji ne mora nužno biti prvi, ali mora biti bude hajdučki i transparentan. Je li to uteg, mislim da nije. Često možete čuti da navijači kažu kako žive Hajduk. Nije to slučajno. To je spoj kluba i navijača.”