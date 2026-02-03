Adriano Jagušić pred potpisom za Dinamo!?

Podijeli :

Slaven Belupo

Čini se da Adriano Jagušić ipak stiže u Maksimir?

Kako doznaje tportal, Adriano Jagušić danas stiže u Maksimir odraditi liječnički pregled i potpisati ugovor s Dinamom.

POVEZANO VIDEO / Jagušić se oglasio: ‘Nisam u Bragi, Bremenu i Ateni nego…’

Podsjetimo, na press konferenciji nakon pobjede Dinama nad Vukovarom 3:1 u Maksimiru, trener Dinama Mario Kovačević nije htio komentirati to šuškanje oko dolaska Jagušića.

“Ne bih to komentirao. To je pitanje za predsjednika i za sportskog direktora, ali jasno je da bi nam dobro došao još jedan vezni igrač.”

Još nisu poznati detalji dogovora, ali Dinamo je vjerojatno ponudio manje od drugih klubova, ali uz veći postotak od sljedećeg transfera. U Dinamu se nadaju i da bi Jagušić mogao otići s hrvatskom reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo pa da mu vrijednost na tržištu nakon toga dodatno skoči.

Ove sezone Jagušić je u 22 nastupa za Slaven Belupo zabio devet golova i upisao šest asistencija.