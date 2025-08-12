SHELBOURNE – RIJEKA (20.45) Đalović spašava sezonu u ratobornom Dublinu

Nogometaši Rijeke nakon što su u prvom susretu šokantno izgubili 2:1 na Rujevici, moraju odigrati svoju najbolju utakmicu ove sezone i nadati se da će im to biti dovoljno. Bolji iz ogleda Shelbournea i Rijeke u četvrtom pretkolu Europa lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja Wolfsbergera i PAOK-a (rezultat prve utakmice - 0:0), dok će se poraženi preseliti u četvrto kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu i ondje igrati protiv boljeg iz ogleda Linfielda i Vikingura (Vikingur ima 2:1 nakon prvog susreta).
16:58
Janković i dalje u kadru
Nogometaši Rijeke stigli su Dublin, gdje će u utorak od 20:45 igrati protiv Shelbournea u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europa lige. Tu su nove informacije o kadru Rijeke.
16:56
Kako su oni pobijedili nas, tako mi želimo njih
Trener Rijeke, Radomir Đalović, najavio je uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Europske lige protiv Shelbournea.
16:54
Trener Shelbournea: Fruka se moramo jako paziti
Hrvatski prvaci su otputovali put Dublina, a domaći je susret najavio trener Shelbournea Joey O’Brien.
16:53
Što kažu kladionice?
Prema koeficijentima koje su kladionice postavile, Rijeka je favorit za pobjedu, ali Shelbourne je blagi favorit za prolazak.
Ishod utakmice:
- Shelbourne - 6.00
- Remi - 4.10
- Rijeka - 1.70
Prolazak:
- Shelbourne - 1.85
- Rijeka - 1.90
16:52
Tko sudi?
Marian Barbu iz Rumunjske bit će glavni sudac.
