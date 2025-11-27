Zvijezda Milana o Modriću: ‘On je tako jednostavan, voli nogomet kao malo dijete’

Francuski veznjak imao je lijepe riječi za svog suigrača i kapetana Hrvatske, Luku Modrića.
Adrien Rabiot govori da je uvjeren kako Milan može imati uspješnu sezonu. Trenutačno je Milan na drugom mjestu ljestvice Serie A i na dva boda od vodeće Rome.
“Imamo sve potrebno, sjajnu momčad i sjajnog trenera. Sad moramo naporno raditi iz tjedna u tjedan, dati sve od sebe i žrtvovati se. Za naslov je uvijek potrebno dati nešto više i imati mentalitet koji u nas usađuje trener”, rekao je Rabiot, prenosi La Gazzetta dello Sport.
Istaknuo je važnost Massimiliana Allegrija za Milan.
“On je pobjednik. Sviđa mi se njegova osobnost, način na koji trenira, strast koju ima prema nogometu i ambicija koju gaji. Uvijek daje sve od sebe, a i ja sam takav. Izvan terena je pozitivan, nasmijava nas i smiruje.”
Pitali su Rabiota i je li impresioniran Modrićem nakon što je kroz karijeru igrao s puno vrhunskih igrača.
“On je jednostavna osoba i voli nogomet poput malog djeteta. S njim se u sredini terena osjećam vrlo ugodno od prvog dana jer on ima kvalitetu i pregled. Osim toga puno doprinosi osvajanjima lopti, trkom i ulascima u presudnim trenucima. On je čudesan igrač, oduševljava me željom koju na terenu pokazuje svaki dan, čak i s 40 godina. Divim mu se. Nadam se da ću u tim godinama i ja imati strast kakvu on ima”, rekao je Rabiot.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!