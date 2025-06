Zvijezda Juventusa hvali Tudora: ‘To je prenio na nas od prvog treninga’

Podijeli :

Marco Canoniero via Guliver Images

Hrvatski trener dobio je pohvale svog igrača.

Golman Juventusa Michele Di Gregorio u velikom intervjuu za talijansku Gazzettu dello Sport osvrnuo se na razne teme, aposebno na suradnju s hrvatskim trenerom Igorom Tudorom.

“Četvrto mjesto u Serie A koje smo osvojili je bio minimum, ali na kraju se zakompliciralo i sve je bilo teško u tom trenutku. Na kraju smo se skupili i imali jasne i precizne naputke”, govori Di Gregorio pa dodaje:

“Agresija i odlasci prema naprijed su glavna karakteristika koju je Tudor prenio na nas i to od prvog zajedničkog treninga. Živa smo i agresivna momčad, ostajemo visoko, pa onda čak i ja kao vratar moram pokrivati puno prostora. Tudor me involvirao u to, ne samo igrački, nego i karakterno.”